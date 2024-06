Pariz, grad svetlosti i umetnosti, ovog leta postaje i centar sportskih dešavanja zbog Olimpijskih igara koje nam se bliže. Grad koji večno inspiriše i budi divne asocijacije među svim generacijama.

EU info kutak Niš i Galerija savremene likovne umetnosti pozivaju decu uzrasta od 7 do 14 godina na novu radionicu iz serijala “Kulturica” na kojoj ćemo zajedno istražiti Pariz kroz umetnički doživljaj. Dečija radionica „Doživimo Pariz kroz umetnost“ biće održana 25. juna u 11 časova u Paviljonu u Tvrđavi.

Učešće na radionici je besplatno, a sve materijale potrebne za rad obezbeđuje organizator.

Svi zainteresovani mogu prijaviti svoje dete za učešće na radionici do ponedeljka, 24. juna ili do popunjavanja kapaciteta radionice i to preko formulara koji se nalazi na sledećem LINKU.

Izložba „Prva pariska decenija Milorada Bate Mihailovića„, organizovana u Paviljonu u Tvrđavi predstavlja retrospektivu najznačajnijih dela ovog istaknutog umetnika iz perioda boravka u Parizu. Autorka Sofija Ž. Milenković prikazuje njegov razvoj ka lirskom apstraktnom slikarstvu pod uticajem bogate pariske umetničke scene šeste decenije XX veka, čime se otkrivaju novootkriveni radovi koji prvi put stižu u Niš i predstavljaju javnosti značajan segment njegovog stvaralaštva.

Nakon obilaska izložbe u Paviljonu, mališani će krenuti u obilazak izložbe fotografija “Unutrašnje čulo” autorki Pauline Aleksić i Sare Popović koja je otvorena u Salonu 77.

U prirodnom ambijentu niške Tvrđave, ispred Salona 77, nastavićemo naše umetničko putovanje kroz Pariz. Tu će deca moći da stvaraju svoja umetnička dela inspirisana poznatim simbolima ovog grada poput Ajfelovog tornja, Trijumfalne kapije ili Montmartra, koristeći tehnike i motive koje su upravo otkrili na izložbama.

EU info kutak u Nišu realizuje serijal edukativnih radionica o kulturi namenjenih deci uzrasta od 7 do 14 godina, sa ciljem postavljanja temelja culture kao sastavnog dela odrastanja i obrazovanja, a sve kroz igru, zabavu i interaktivno druženje.

Serijal “Kulturica” radimo u saradnji sa ustanovama kulture koje će deliti svoja znanja, kreativnost i veštine sa najmlađima, radeći na promociji kulturnog nasleđa, sličnosti i razlika u kulturi, istoriji i vrednostima između Srbije i zemalja Evropske unije.