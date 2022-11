„Danas, od 8:00 ujutru – to znači 8 sati, 8 sati sastanaka – ugostio sam premijera Kosova Aljbina Kurtija i predsednika Srbije Aleksandra Vučića na hitnom sastanku ovde u Briselu.

Obojica su prisustvovali ovom sastanku, došavši u Brisel. I bilo je važno što su to učinili jer smo se opet našli u još jednoj kriznoj situaciji.

A to se dešava samo tri meseca nakon poslednjeg kriznog sastanka – iz krize u krizu. Ovog puta je još gore nego u avgustu, kada sam morao da dođem u Brisel sredinom avgusta da izbegnem prethodnu krizu. Od avgusta se zaoštrio spor oko registarskih tablica. Kosovo je odlučilo da počne sa izricanjem kazni od 22. novembra – to znači večeras u ponoć – onima koji nisu preregistrovali svoja vozila.

Kao posledica toga, kosovski Srbi su se povukli iz institucija na severu Kosova. A to znači da je oko 600 policajaca skinulo uniforme. Ostavke su podnele i sudije i osoblje lokalne uprave. Trenutno manje od 50 policajaca kosovskih Albanaca upravlja policijskim stanicama u regionu – što svakako nije dovoljno.

Ovo ostavlja veoma opasan bezbednosni vakuum – vakuum na terenu, u ionako veoma krhkoj situaciji. Da, tamo imamo misiju, imamo misiju Euleks a prisutne su i trupe KFOR-a, ali oni ne mogu da preuzmu ulogu lokalne policije: to nije u njihovoj nadležnosti niti imaju kapaciteta za to.

Vladavina prava ne sme da služi kao izgovor za tenzije i eskalaciju, uz nepoštovanje važnih i obavezujućih obaveza dogovorenih pre mnogo godina u okviru dijaloga [Beograd-Priština] koji su vodili Evropska unija i moji prethodnici, visoki predstavnici.

Evropska unija i naši međunarodni partneri su više puta pozivali na deeskalaciju, ali bezuspešno. Na današnjem sastanku govorilo se o odgovornosti lidera da hitno deeskaliraju situaciju, da obezbede da se mir i stabilnost ponovo uspostave i, što je najvažnije, prevladaju – te da se izbegne kriza sa veoma teškim posledicama.

Od prošlog leta smo zaokupljeni permanentnim upravljanjem krizama, pokušavajući da izbegnemo jedan veštački rok za drugim: od roka do roka, od krize do krize. To znači da nismo bili u mogućnosti da se pozabavimo pravim problemom. Pravo pitanje je normalizacija odnosa, koja bi rešila i sprečila ovakve krizne situacije – jer osnovni uzroci prevazilaze registarske tablice.

Jasno sam stavio do znanja obema stranama da ne možemo ovako da nastavimo, da ovaj začarani krug kriza i rokova mora da prestane.

I predsednik Vučić i premijer Kurti su izabrani lideri sa jakim mandatima. Očekujemo od njih da pokažu liderstvo i volju da reše svoje sporove i krenu ka normalizaciji odnosa kako bi mogli da napreduju svojim evropskim putevima.

Ali posle višečasovne rasprave, od 8:00 jutros, dve strane se danas nisu složile oko rešenja.

Mislim da postoji važna odgovornost [na strani oba lidera] za neuspeh današnjih razgovora i za bilo kakvu eskalaciju i nasilje do kojih bi moglo doći na terenu u narednim danima.

Radi transparentnosti, moram da kažem da smo izneli predlog koji je mogao da izbegne ovu rizičnu situaciju, koji je predsednik Vučić danas prihvatio, ali, nažalost, premijer Kurti nije.

Zarad izbegavanja eskalacije, izneću molbu. Voleo bih da je to bio dogovor, ali pošto nema dogovora, dozvolite mi da svečano zamolim obe strane:

Prvo, sada očekujem da Kosovo odmah obustavi dalje faze u vezi sa preregistracijom vozila na severu Kosova. Ponavljam: sada očekujem da Kosovo odmah obustavi dalje faze u vezi sa preregistracijom vozila na severu Kosova. A Srbija, da obustavi izdavanje novih registarskih tablica sa oznakama kosovskih gradova, uključujući i KM tablice.

Ovo je bio predlog do kojeg smo skoro došli, ali pošto nije bilo moguće iz mnogo različitih razloga [postići dogovor], želim da istaknem da pozivam obe strane da sprovedu ova dva zahteva.

To bi dvema stranama omogućilo prostor i vreme da traže održivo rešenje za pitanje registarskih tablica, u kontekstu normalizacije odnosa, što je naš najvažniji cilj.

U međuvremenu, nedostatak dogovora danas takođe znači da moramo da donesemo svoje zaključke o tome kako se vodi ovaj proces pregovora.

Obavestiću države članice. Obavestiću svoje kolege ministre spoljnih poslova i naše partnere o ponašanju različitih strana i nepoštovanju njihovih međunarodnih pravnih obaveza – i, moram da kažem, to se posebno odnosi na Kosovo. Znam, ovo šalje veoma negativan politički signal.

Na kraju, vrlo sam jasno stavio do znanja obojici lidera da, ako je pristupanje Evropskoj uniji njihov krajnji cilj, na koji su se obojica obavezali, te očekujemo od njih da se ponašaju u skladu sa tim.

Sa moje strane, održaću Dijalog veoma visoko na svom dnevnom redu, uz podršku specijalnog predstavnika Evropske unije [za dijalog Beograda i Prištine] Miroslava Lajčaka. I želim da ga pohvalim za njegov rad, za njegovo strpljenje, za njegovo snažno zalaganje. Što se tiče predloga koji smo zajedno izneli, a koji je dobio snažnu podršku Francuske i Nemačke, i dalje mislim da je mogući izlaz iz ove krize, sa perspektivom normalizacije i punog ispunjenja svakog angažmana, obaveze i dogovora.

Nadam se da će obe strane delovati u skladu sa mojim zahtevima kako bi se izbegla dalja eskalacija i nova opasna kriza.

Hvala vam.“

Fotografije

Video