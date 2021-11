Novinarstvo i izveštavanje bazirano na činjenicama dodatno su dobili na važnosti tokom pandemije i ključni su za kontrolu postupanja državnih organa i vladavinu prava, jedan je od zaključaka nakon dodele EU nagrade za istraživačko novinarstvo.

Dina Đorđević, Saša Dragojlo, Dragana Pećo i Natalija Jovanović ovogodišnji su dobitnici prestižnog priznanja koje se po šesti put dodeljuje za istraživačke radove objavljene u Republici Srbiji.

Prvo mesto za najbolju istraživačku priču objavljenu u 2020. osvojila je Dina Đorđević, novinarka Centra za istraživačko novinarstvo za serijal tekstova o zagađenju vazduha.

Prvonagrađeni serijal tekstova otkriva da je kineska kompanija Ziđin, koja je preuzela nekadašnji Rudarsko-topioničarski basen u Boru (RTB) krajem 2018, činila brojne propuste u radu zbog kojih su životi meštana bili ugroženi. U vazduh su ispuštane opasne materije, zagađenje se povećalo, dok zvanična merenja godinama nisu davala pravu sliku stanja, a institucije su prebacivale odgovornost s jedne na drugu.

“Posebnu vrednost ove istraživačke priče predstavlja obilje relevantnih izvora. Kroz svedočenja građana, aktivista i eksperata, pribavljanje zvaničnih dokumenata, informacija i objašnjenja sa više strana, boravak u samom Boru i okolini, novinarka je sigurno i vešto prikazala istinu i činjenice” naveo je žiri u obrazloženju.

Dina Đorđević je naglasila da serijal njenih tekstova o Boru ne govori samo o problemu tog grada, već i o Smederevu i drugim gradovima Srbije koji su ugroženi zbog zagađenja životne sredine.

“Ova nagrada je dobra prilika da se podsetimo svih tih tema jer mnoge od njih su i danas problem, a malo toga je rešeno u poslednjih godinu dana” rekla je Đorđević.

Novinarski tim Saša Dragojlo, BIRN i Dragana Pećo, KRIK nagrađeni su drugim mestom za tekst Novi Folićevi poslovi sa starim poznanicima, kroz koji su autori, kako stoji u obrazloženju žirija, „doneli detaljan prikaz rada visokog javnog zvaničnika koji je u međuvremenu pokrenuo privatni biznis ali koji je neraskidivo vezan za odgovornu poziciju na kojoj je neposredno pre toga služio.“

U svom obraćanju Dragojlo je kazao da predstavnici vlasti govore da je građevinski sektor „razvojni sektor“, ali da je priča o bivšem glavnom urbanisti Beograda Milutinu Foliću pokazala da od tog sektora ne dobijaju svi građani, već oni ljudi koji su bliski vlastima ili su bili na vlasti.

Treće mesto osvojila je novinarka BIRN-a Natalija Jovanović za tekst Korona: Broj umrlih i zaraženih višestruko veći od zvanično saopštenog koja se otkriva manipulaciju brojem umrlih od korone tokom 2020. godine. Žiri u svom obrazloženju navodi da “istraživanje na kojem se bazira članak otkriva manipulaciju vlasti jednim od ključnih pitanja od javnog interesa tokom pandemije – brojem umrlih od COVID-19.

“Ova nagrada je dobar podsetnik da nastavimo da tragamo za istinom i činjenicama ko je, na koji način obmanjivao javnost tokom krize sa virusom korona. Mi ćemo to svakako nastaviti da radimo”, rekla je Natalija Jovanović.

Pol-Anri Prese, šef za informisanje, komunikaciju i medije EU Delegacije u Srbiji izjavio je da EU kao fundamentalnu vrednost vidi ulogu medija za promociju i održavanje demokratije i ocenio da novinari imaju moć da održe vladivanu prava.

„Tokom godinu i po dana pandemije, Evropska unija je bila uz meidje, kroz različite programe i grantove. Podržala je i kretanje novinara, kako bi mogli da izveštavaju u ovim okolnostima i ponosni smo na to što smo podržali medije u ovom teškom periodu, kada su opali prihodi od prodaje i reklamiranja. Danas smo takođe ponosni i imamo čast da podržimo ovu EU nagradu za istraživačko novinarstvo, to je jedna od uspešnih priča u srpskim medijima“, ističe Prese.

Na ovogodišnji konkurs poslato je 28 prijava, od čega je 26 ispunilo uslove. Evaluacija nominovanih priča imala je dve faze. U prvoj, žiri u sastavu Aleksandra Krstić, redovna profesorka Fakulteta političkih nauka i Momir Turudić, urednik nedeljnika Vreme, ocenio je prijave i odabrao 13 priča koje su ušle u uži izbor.

U drugoj fazi, istraživačke priče koje su ušle u uži izbor, ocenjivao je žiri u sastavu Tatjana Lazarević, urednica portala KosSev (predsednica žirija), Predrag Blagojević, osnivač i dugogodišnji urednik portala Južne vesti i Tihomir Loza, novinar i direktor SEENPM mreže.

Pogledajte snimak dodele nagrada:



Pored nagrađenih priča žiri je posebno izdvojio vredan novinarski rad na sakupljanju i dokumentovanju informacija kroz izradu baza podataka. Ove godine dve baze, novinara KRIK-a i CINS-a, našle su se u najužem izboru.

“Baze „Koliko košta poslanik“ i „Prosudi Ko Sudi“ predstavljaju za javnost ne samo kredibilan izvor informisanja o procesima, događajima i činjenicama koje vlast nažalost prikriva, a što je zapravo u obavezi da, kao servis građanima, javnosti uvek i dragovoljno stavi na uvid” rekla je Tatjana Lazarević, predsednica žirija.

Dodela EU nagrade u Srbiji deo je tekućeg projekta „Podizanje kvaliteta vesti i nezavisnog novinarstva u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj“, koji se finasira iz EU fonda, a sprovodi BIRN mreža u partnerstvu sa Thomson Media gGmbH (TM), International Federation of Journalists (IFJ), European Broadcast Union (EBU), Central European University (CEU CDMS), Media Association of South-East Europe (MASE), Center for Investigative Journalism of Montenegro (CIN CG), Independent Trade Union of Journalists and Media Workers (SSNM). Cilj projekta je osnaživanje i podrška nezavisnom novinarstvu i novinarima, koji se bave istraživačkim novinarstvom.