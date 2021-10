Savremeni stilovi života i bolji životni standard uslovljavaju veću potražnju i zahteve za hranom. Izbora je mnogo, proizvođača takođe.

Tokom vebinara probaćemo da damo odgovor kako da svi dobijaju: proizvođači – razvijeno tržište, prepoznatljivost proizvoda i dodatnu vrednost, a potrošači – kvalitet, bezbednost i povoljnu cenu. I, kako usklađivanjem interesa jednih i drugih dobija celokupno društvo – održivi razvoj i brigu o prirodnim resursima na koje je sve veći pritisak.

Proizvodnja zdrave hrane i bezbednost hrane sve su važnije teme čovečanstva – usled klimatskih promena, zagađenja, pandemije. Povodom Svetskog dana hrane ukazujemo na ulogu koju svako od nas ima u poljoprivredno-prehrambenom lancu. Takođe, govorićemo o podršci razvoju stručnih kapaciteta u Srbiji u oblastima proizvodnje i bezbednosti hrane kroz programe i projekte finansirane iz EU fondova.

Teme vebinara:

Ekološki, socijalni i ekonomski principi održive proizvodnje i potrošnje hrane

Održiva poljoprivreda i proizvodnja hrane – evropska iskustva

Autentični domaći proizvodi – kako spojiti prirodu / tradiciju u ukusne i kvalitetne zalogaje

Razvoj prehrambene proizvodnje domaćih proizvođača / unapređenje konkurentnosti proizvođača prehrambenih proizvoda

O ovim temama govoriće:

– Nikola Đurić, moderator

Evropska unija donirala je 230 miliona evra za poljoprovredu i bezbednost hrane u Srbiji od 2000. godine, a samo u 2017, vrednost izvoza poljoprivrednih proizvoda iz Srbije u EU bila je 1,3 milijarde evra. Očuvanje životne sredine i zdravlja ljudi, bezbednost hrane, poštovanje dobrobiti životinja, održavanje zemljišta u dobrom stanju – glavni su ciljevi ovog sektora.

Važno je pomenuti i evropsku strategiju Od njive do trpeze (From Farm to Fork), koja ima za cilj da osigura dostupnost zdrave hrane, pristupačnih cena, svim Evropljanima. Takođe, ovom strategijom postiže se nekoliko dorobiti: očuvanje biodiverziteta, borba protiv klimatskih promena, razvoj organske poljoprivrede.

Tokom vebinara učesnici će moći da čuju i neposredna iskustva korisnika EU PRO programa koji je uspešno završen u avgustu ove godine, a koji je nasledio novi program EU za lokalni razvoj EU PRO Plus. U naredne tri godine EU PRO Plus će uz finansijsku podršku EU od 30 miliona evra doprinositi uravnoteženijem društveno-ekonomskom razvoju 99 lokalnih samouprava u dva regiona: Šumadije i zapadne Srbije i Južne i istočne Srbije, kroz rad na poboljšanom upravljanju teritorijalnim razvojem, ekonomskom rastu i unapređenoj socijalnoj infrastrukturi i socijalnoj koheziji.

