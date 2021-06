Ekonomski rast nijedne države nije moguć bez inovacija i preduzetničkog duha, zaključeno je na predstavljanju paketa mera iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije pametne specijalizacije Republike Srbije.

Na događaju su govorili ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić, šef za saradnju Delegacije Evropske unije u Srbiji Ingve Engstrom, predstavnici Svetske banke, kao i domaćih institucija uključenih u strategiju, poput Republičkog Sekreterijata za javne politike, SAIGE projekta pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, i Fonda za inovacionu delatnost.

Engstrom je naveo da je strategija važan korak na putu ka ekonomiji baziranoj na znanju.

„Ako nešto možemo reći sa velikom dozom sigurnosti, to je da pritisak globalne konkurencije neće popustiti, i kao i svaka država u EU ili van nje, Srbija mora da se prilagodi globalnim izazovima. To znači da bi trebalo da koristimo ono što smatramo da su nam komparativne prednosti. EU je strategiju pomogla kroz uključivanje eksperata u zajednički istraživački centar, kao i programima za podršku inovativnosti i preduzetništvu“, koji je takođe naveo da je digitalna i zelenija Evropa među preioritetima programa Next Generation EU.

Ministar Ružić kaže da je u procesu transformacije neophodno podržati izuzetnost naučnih rezultata

„Obrazovanje zasnovana na inovacijama i preduzetništvu omogući će budućim učesnicima na tržištu da se spremno uključe na tržište rada, u tokove modernog biznisa, i da nastave aktivnosti započete u naučnim parkovima, inovativnim startapovima. Takođe će biti osposobljeni da iskoriste državne i međunarodne fondove namenjene za ekonomiju zasnovanu na znanju“, kaže ministar Ružić, koji se zahvalio Evropskoj komisiji i Svetskoj banci na pomoći u oblasti koje pokrivaju ovu strategiju.

Mario Gvadamilas iz Svetske banke naveo je da ta institucija podržava veliki broj inovativnih projekata u Srbiji, koji pomažu dalji razvoj različitih industrija. Ta podrška važna je i na putu Srbije ka EU.

Strategija za period 2020-2027 osvetljava pravce u kojima bi Srbija trebalo da se kreće kako bi kreirala efikasnu privredu, sposobnu da razvija i plasira vrhunske inovativne proizvode i usluge koji su konkurentni na globalnom tržištu, a kao prioritetne oblasti označava: Hranu za budućnost, Mašine i proizvodni procesi, IKT i Kreativne industrije.

Na događaju je, kao primer dobre prakse, predstavljena domaća kompanija Desing, kojoj je uvođenje novih tehnologija i inovacija omogućilo razvoj proizvoda za čitav svet, veću prodaju i izvoz.

Naš moto je da budemo u društvu sebi ravnih, ili boljih od nas. To se postiže, pre svega, velikim ulaganjem u znanje“, rekao je Miodrag Tomić, direktor i vlasnik kompanije Desing, koji je od male porodične firme izrastao u izvoznika čiji su proizvodi od voća prisutni u 27 zemalja sveta.

Akcioni plan za sprovođenje strategije sadrži 43 mere sa konkretnim aktivnostima za period realizacije od dve godine, a finansijska sredstva u iznosu od skoro 18 milijardi dinara su obezbeđena iz različitih izvora.