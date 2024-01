Fotografija nije samo zabeležavanje trenutka, već i umetnost koja izražava emocije, budi svest i pomaže nam da vidimo svet kroz oči drugih. Razgovarali smo sa fotografkinjom Marijom Erdelji koja svojim radom istražuje emocije, aktivizam i lepotu u svakodnevnim trenucima života.

Na konkursu „Veštine u fokusu„, koji ima za cilj obeležavanje Evropske godine veština, osvojila je prvu nagradu za reportažnu fotografiju koja je nastala na događaju koji je obeležio titulu u godini Omladinske prestonice kulture. U pitanju je događaj OPENS distrikt – jedinstveni međunarodni festival ulične kulture, umetnosti i sporta.

“Želela sam čitaocima, kada vide izveštaj sa događaja, putem fotografije prenesem da postoji upravo vrednost i divljenje ovog takmičara u ekstremnom sportu”.

Umetnost prisutna od detinjstva

„Težila sam ka umetnosti od malih nogu,“ kaže Marija Erdelji. Sa samo 14 godina, počela je eksperimentisati sa dedinim fotoaparatom Smenom 8.

Umetnički put ju je vodio kroz školovanje na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde je fotografija postala sastavni deo njenog profesionalnog života.

Na pitanje o izvorima inspiracije, fotografkinja Marija ističe da se oslanja na emocije koje je pokreću da kreira svoje radove.

“Pokreće me kada imam “onaj” osećaj nemira, teskobe, kada me pogodi nepravda i konstantno me muči neka tema. U tim situacijama mi fotografija služi kao alat za oslobađanje emocija i stvaranje novog dela. Prednost umetnika je da može da se izrazi kroz svoje delo i oslobodi okova,” dodaje Marija.

Inspiracija u slikarskoj umetnosti

Njeno nadahnuće odražava se u konceptualnim radovima, posebno inspirisanim slikarskim delima.

„To je autentičan pečat po kojem se prepoznaje moj rad,“ objašnjava.

“Poput radova „KrzNO“ ili “Jedina moja” koji su inspirisani Rembrantovskim svetlom i Baroknim umetničkim periodom, gde se karakteriše velika dramatika, bogate, duboke boje i intezivne svetle i tamne senke kao i usmereno svetlo ka modelu ili objektu”.

Na pitanje na šta joj je najvažnije kada kreira fotografiju, odgovara: „Emocija, kod mene u stvaranju je vrlo bitna emocija!“ Smatra da ako umetnik ne oseti ono što stvara, publika će ostati ravnodušna.

Naša sagovornica ističe da je njen fokus usmeren na dokumentarnu fotografiju kao način izražavanja. „Kroz projekte i fotografije mogu da ispričam neispričano i navedem publiku na razmišljanje i malim koracima doprinesem promeni,“ kaže.

„Neke fotografije nastanu vrlo brzo, dok za druge ponekad potrebno po par sati rada u ateljeu,“ objašnjava naša sagovornica. Proces zavisi od ideje i realizacije, posebno kod konceptualnih fotografija.

Marija Erdelji, iskusna fotoreporterka i umetnica, kroz dokumentarnu fotografiju ne samo da beleži trenutke već i otvara prostor za neispričane priče, inspirišući publiku na dublje razmišljanje o svetu koji nas okružuje.