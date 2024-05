Za Srbiju i region Zapadnog Balkana promene u automobilskoj industriji su jedinstvena prilika da budu na čelu ove transformacije, rekao je ambasador Evropske unije u Srbiji Emanuele Žiofre na otvaranju 10. SEE Automotive konferencije.

„Sa svojom strateškom lokacijom, kvalifikovanom radnom snagom i konkurentnim troškovima, Srbija je u dobroj poziciji da dalje konsoliduje svoju ulogu integralnog dela evropske industrijske baze i ključnog kapitala u nastojanjima EU da ostane konkurentna u globalnom kontekstu koji se brzo menja“, rekao je ambasador EU.

On je istakao da EU ostaje posvećena podršci daljoj integraciji Zapadnog Balkana u industrijske i inovacione ekosisteme i jačanju konkurentnosti Srbije i regiona.

Inicijative kao što su Horizon Europe, različiti programi koji se finansiraju iz IPA podrške i programi zemalja članica, poput Nemačke, pružaju velike mogućnosti preduzećima u Srbiji da pristupe finansijskim istraživačkim partnerstvima i podršci za širenje tržišta, podsetio je Žiofre.

„Istovremeno, kroz Novi plan rasta dali smo ponudu regionu. Brža integracija u jedinstveno tržište EU Regionalne ekonomske integracije i sveobuhvatne reformske agende osmišljene su da podstaknu ekonomsku konvergenciju pomažući da lakše poslujete“, rekao je ambasador EU.

Ambasador EU je konstatovao da je Srbija značajno napredovala u integraciji u privredu Unije. EU je činila 63% ukupnog izvoza Srbije i skoro 57% njenog uvoza u 2023. godini, što je samo te godine iznosilo 40 milijardi evra trgovine.

Ambasador je istakao da je ovaj ekonomski odnos recipročan, pri čemu se Srbija pojavljuje kao konkurentan snabdevač EU. Srpski izvoz u EU porastao je šest puta u poslednjih 15 godina, sa 3,2 milijarde evra u 2009. na preko 18 milijardi evra u 2023. godini.

Pored toga, Žiofre je napomenuo da su kompanije iz EU uložile oko 20,5 milijardi evra u Srbiju između 2010. i 2022. godine, što predstavlja preko 60 odsto svih stranih direktnih investicija.

Automobilski sektor ima centralno mesto u Nemačkoj, a pored toga i ključni sektor za nemačke investicije u Srbiji, rekla je ambasadorka Nemačke u Srbiji Anke Konrad.

„Ako pogledate region, možete videti uspešne priče na celom Zapadnom Balkanu. Svi vidimo da ovaj sektor treba da se transformiše i moramo da razgovaramo o celom transportu da bude zeleniji. Nemačka jeste i nastaviće da podržava Srbiju u njenoj zelenoj tranziciji”.

Havijer Suarez, iz Međunarodne finansijske korporacije, članice Grupacije Svetske banke, rekao je da su investicije u zelenu tranziciju na Zapadnom Balkanu 6 milijardi evra.

Cilj SEE automotive konferencije je da poveže proizvođače originalne opreme, TIER1&2 kompanije i relevantne javne institucije kako bi dalje pomogli razvoj automobilske industrije u regionu JIE.

Ova konferencija je jedan od najznačajnijih stručnih i poslovnih skupova u ovom delu Evrope kada je u pitanju automobilska industrija. To je prilika za učesnike da se upoznaju sa trendovima kompanija u regionu i planovima proizvođača.

Prethodne SEE Automotive konferencije značajno su pomogle poslovnom razvoju SEE automobilskih kompanija i pokazale da postoji potreba da to postane tradicionalniji način saradnje i razmene iskustava.