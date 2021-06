EU karavan prošao kroz Kraljevo

Od severa do juga, od istoka do zapada Srbije, ovog maja i juna putuje EU karavan i nosi snažnu poruku – zajedno radimo i napredujemo, delimo vrednosti i zalažemo se za promociju ideja na kojima je zasnovana Evropska unija. Grad Kraljevo, prirodna raskrsnica kopnenih i vodenih puteva centralne Srbije, bio je deveta stanica na ovogodišnjem putu EU karavana koji ukazuje na to da Srbija nije samo fizički i geografski deo Evrope već pre svega kulturološki, vrednosno, po tradiciji i istoriji.

Posetioci su u Kraljevu na Trgu srpskih ratnika imali priliku da krenu na virtuelno putovanje Evropom i „otvore vrata“ kako bi uživo razgovarali sa ljudima širom Evrope. Zainteresovani su mogli i da se fotografišu sa motivima i znamenitostima evropskih gradova, uživaju u šarenolikom sadržaju, interaktivnoj izložbi na kojoj se uz pomoć savremene tehnologije mogu pogledati zanimljive video priče o podršci i saradnji Srbije i EU.

Šef sektora za upravljanje projektima Delegacije Evropske unije Martin Klauke posetio je Kraljevo gde se sastao sa gradonačelnikom Predragom Terzićem, obišao EU karavan, kao i projekat koji je Evropska unija podržala posredstvom EU PRO programa, a koji je podrazumevao izgradnju staze za nesmetan pristup osobama sa invaliditetom sportsko–rekreativnom kompleksu kod atletskog stadiona.

“Evropska unija pruža podršku Srbiji na evropskom putu, kako u reformama na nacionalnom nivou, tako i kroz konkretne akcije koje su namenjene lokalnom ekonomskom razvoju. Mi podržavamo Kraljevo u mnogim infrastrukturnim projektima, razvoju civilnog društva, na polju ekonomije. Između ostalog, radili smo na realizaciji velikog projekta koji se odnosi na dalekovod između Kragujevca i Kraljeva, obezbedili smo opremu za Veterinarski-specijalistički institut i za Poljoprivredno-hemijsku školu u Kraljevu” navodi Martin Klauke.

Klauke je podsetio na to da se svet danas suočava sa mnogobrojnim izazovima.

“Mi moramo sa tim izazovima da se borimo zajedno. Oni su vezani i za životnu sredinu, za ulogu Evropske unije u ekonomskom razvoju u svetu i za potrebu da stalno sprovodimo inovacije u našim društvima, a znate da se sa tim izazovima najbolje suočava ako zajedno radimo na njima“, ističe Klauke.

Gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić zahvalio se Evropskoj uniji na podršci i značajnoj pomoći pri realizaciji važnih projekata u ovom gradu. EU je pomagala i projekte koji su od izuzetnog značaja za razvoj privrede Kraljeva, kao što je projekat odvodnjavanja u industrijskoj zoni Šeovac.

„Saradnja je intenzivna, dešava se u više potpuno različitih oblasti, a sredstva koja dobijamo predstavljaju kombinaciju sredstava Vlade Republike Srbije, Delegacije Evropske unije i Grada Kraljeva. To je prava poruka – samo kroz zajednički pristup, kroz sadržajan rad i saradnju uspevamo da poboljšamo život građana, a to je cilj svih nas“ istakao je gradonačelnik Kraljeva.

Kako dodaje Terzić, Grad Kraljevo je jedan od samo tri grada u zemlji koji je usvojio Strategiju integralnog urbanog razvoja. Uz pomoć Evropske investicione banke, grad Kraljevo je uspeo da rekonstruiše Trg srpskih ratnika – centralni gradski trg.

Na kraju posete Kraljevu, Martin Klauke obišao je preduzeće „Trijumf Stanić“ koje se bavi proizvodnjom domaćih kolača. Uz pomoć bespovratnih sredstava posredstvom programa EU PRO, uspeli su da unaprede svoje poslovanje, nabavkom novih mašina prošire asortiman proizvoda i povećaju produktivnost.

Pre dolaska u Kraljevo, EU karavan je posetio Beograd, Novi Sad, Niš, Pirot, Aranđelovac, Negotin, Užice i Kragujevac.