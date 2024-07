Ambasador Evropske unije u Srbiji Emanuele Žiofre i predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišli su početak radova na izgradnji železničke obilaznice oko Niša koja je deo modernizacije pruge Niš – Dimitrovgrad.

Železnička obilaznica će omogućiti efikasniji tok teretnog saobraćaja, ali će olakšati dalji razvoj grada Niša i unaprediti bezbednost i efikasnost gradskog saobraćaja.

Ambasador EU rekao je da će železnička obilaznica oko Niša biti kiseonik koji će podstaći razvoj Niša i jugoistočnog dela Srbije, kao i da je grad važno železničko čvorište koje povezuje region sa četiri morske luke – Istanbul, Varna, Solun i Drač.

„Izgradnja železničke obilaznice oko grada Niša je sve to i mnogo više; to je kiseonik za dalji razvoj grada Niša i prelepog jugoistočnog regiona Srbije, a sve je to zasnovano na održivim i ekološkim principima“, rekao je ambasador.

Žiofre je naveo da će železnička obilaznica omogućiti da teretni saobraćaj ne prolazi kroz centar grada, smanjiti zastoje, učiniti gradski prevoz bezbednijim i omogućiti građanima da putuju na posao efikasnije.

„Elektrifikacija celokupne železničke pruge Niš – Dimitrovgrad doprineće smanjenju zagađenja vazduha u Nišu, koje trenutno dolazi od dizel vučnih vozova u samoj urbanoj zoni Niša“, rekao je Žiofre.

Investicija je deo Ekonomskog i investicionog plana za Zapadni Balkan, kojim je izdvojeno više od 30 milijardi evra za podsticanje razvoja celog regiona.

Šef Delegacije EU u Srbiji podsetio je da EU ulaže u budućnost Srbije i njenih građana kroz Plan rasta za Zapadni Balkan, vredan šest milijardi evra za period 2024-2027.

„Plan rasta za zapadni Balkan staviće dodatni akcenat na sinergiju između investicija i neophodnih reformi. Železnički projekti, posebno železnički Koridor 10 kroz Srbiju, ostaće prioritet. Vreme putovanja će se smanjiti, što će omogućiti veću povezanost i interakciju među građanima, ali i ekonomija će imati koristi od pouzdane železničke veze, modernizovane u skladu sa standardima EU“, rekao je Žiofre.

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da Srbija ulaže mnogo novca u razvoj Niša i zahvalio EU na finansijskoj podršci i istakao da je 80 miliona evra grantova izdvojeno za deonicu Sićevo – Dimitrovgrad i 35 miliona evra za nišku obilaznicu, ukupno 115 miliona evra za Niš – Dimitrovgrad”.

Posle rekonstrukcije železničkog Koridora 10, od Beograda do Niša će se putovati sat i 40 minuta, a od Budimpešte do Niša samo četiri i po sata, rekao je predsednik Srbije i dodao da bi ulaganja EU u srpske železnice mogla biti veći.

Predsednik Srbije je rekao da će železnička obilaznica biti za vozova koji će ići do 160 kilometara na sat i da je deo pruge Niš-Dimitrovgrad i podsetio da se trenutno radi na deonici od Niša do Brestovca u dužini od 23 kilometra.

Od 2000. godine, podrška EU sektoru transporta u Srbiji dostigla je više od 550 miliona evra grantova. Pored toga, izdvojeno je više od 50 miliona evra bespovratnih sredstava EU za pripremu prioritetnih strateških investicija u oblasti saobraćaja, ukupne vrednosti preko 6 milijardi evra, koje će biti realizovane kao kombinacija bespovratnih sredstava EU i povoljnih kredita.

