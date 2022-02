Kako se prijaviti na konkurs „Evropa i ja“ i kako u tome pomaže Evropski dnevnik, moglo se čuti na vebinaru Evropski dnevnik i konkurs „Evropa i ja“ – EU u svakodnevici, u organizaciji EU info pointa iz Novog Sada.

Konkurs nudi priliku učenicima da, uz mentorsku podršku nastavnika, na kreativan način podele svoje viđenje tema EU i Srbija; EU u mom svakodnevnom životu; Mitovi o EU; Ljudska prava – moja prava; ili Životna sredina i klimatske promene su važne i budu nagrađeni putovanjem u jednu od zemalja EU. O tome kako pristupiti ovim temama govorili su predstavnici organizacija koji se bave ovim pitanjima.

Đorđo Cvijović, Regionalna kancelarija za mlade (RYCO), ovom prilikom je rekao da je tema EU u mom svakodnevnom životu, posebno izazovna za mlade u Srbiji, jer se život njihovih vršnjaka u EU razlikuje od života mladih na Zapadnom Balkanu, te uputio srednjoškolce koji žele da se bave ovom temom da pre svega obrate pažnju na Strategiju EU za mlade 2019-2027, odnosno šta članice EU smatraju da je važno i kako se to u odnosu na Srbiju razlikuje.

Dajna Marinković, Centar za omladinski rad, Novi Sad, dodaje da su u shvatanju ove teme od velikog značaja omladinske razmene.

„Putovanja, učenje, usavršavanje, je nešto što je meni bilo značajno kada je u pitanju uticaj EU u mom svakodnevnom životu. Mi kao organizacija uvek preporučujemo mogućnosti za omladinske razmene“, rekla je Dajna.

A život svih nas u velikoj meri zavisi od životne sredine u kojoj živimo, zato je ovo tema koja ostaje mladima i kojom oni moraju da se bave, a mnogi svetski trendovi svedoče o tome da to već i rade.

„Mladi moraju da misle o tome na koji način svojim ponašanjem mogu da smanje negativan uticaj na životnu sredinu i na klimatske promene. Bilo bi lepo videti kako mi zaista ne razmišljamo mnogo o otpadu koji stvaramo “, poručuje Igor Jezdimirović, Inženjeri zaštite životne sredine, Novi Sad.

Sve ove teme mogu i treba da se obrade na jedan kreativan način. Tako mladi ne samo da uče nešto novo, već razvijaju i kritičke i kreativne veštine, kao i to kako da svoje mišljenje artikulišu i izraze kroz određenu formu. Maja Ćurčić, Art Aparat, Beograd, kaže da oni o temi ljudskih prava govore kroz muziku.

„Umetnost je bliska ljudima i vrlo moćan alat kada su u pitanju ljudska prava. Sam naziv kategorije konkursa, Ljudska prava – moja prava, govori suštinu, jer to jesu prava svih nas. Bavljenje ovom temom nas tera da razmišljamo kako je drugom, da se saosećamo i upoznajemo drugog, a efekti koje to ima na nas same su veliki. Postajemo bolji ljudi“, rekla je Maja Ćurčić.

Sve ove teme jesu na neki način i tema EU i Srbija, jer je ovo jedna sveobuhvatna priča. Ipak, ona pruža brojne specifične uglove koji su svakom od nas bliski.

Jelena Karać, Omladinska prestonica Evrope Novi Sad – OPENS, kaže da se njihova organizacija tokom godine Evropske prestonice mladih posebno bavila ovom temom, pokušavajući da je približi upravo mladima.

„Hteli smo da im pokažemo da se život mladih u Srbiji i nekoj drugoj EU zemlji ne razlikuje suštinski toliko i da je moguće da i jedan grad u Srbiji, na primer, bude omladinska prestonica, te da su evropske vrednosti one kojima i mi kao društvo težimo“, rekla je Jelena Karać.

Sve ove teme obrađene su i u publikaciji Evropski dnevnik 2021/22, dugogodišnjem vodiču za srednjoškolce u Srbiji o EU, njenim institucijama i članicama, evropskim vrednostima i drugim relevantnim temama za učenike, kao i vodiču za konkurs – Evropa i ja.

Pobednici će biti nagrađeni putovanjem u jednu od zemalja EU, kako bi iz prve ruke iskusili svakodnevni život u EU. Konkurs je otvoren do 21. februara, a radovi se šalju putem portala https://evropskidnevnik.rs/ gde svako može da preuzme i PDF izdanje ovogodišnjeg Evropskog dnevnika.