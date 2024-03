Evropska komisija usvojila je Saopštenje o reformama koje prethode proširenju i pregledima politika.

Ovaj dokument doprinosi tekućem procesu razgovora o unutrašnjim reformama koje će EU morati da sprovede kako bi se pripremila za proširenje Unije. Dokument sagledava implikacije proširene EU u četiri glavne oblasti – vrednosti, politike, budžet i upravljanje – postavljajući osnovu za preglede politika pre proširenja koje je objavila presednica Fon der Lajen u svom obraćanju o stanju Unije 2023. godine.

EU se mora produbljivati dok se istovremeno širi. Moramo da počnemo da se pripremamo za Uniju sutrašnjice i da iskoristimo proširenje kao katalizator napretka. Proširenjem je čitava Evropa na dobitku. Time EU postaje najveće integrisano tržište na svetu, otvaranjem trgovinskih i finansijskih tokova, čime je dat doprinos ekonomskom rastu kako u EU, tako i u zemljama koje se pridružuju EU, uz jačanje težine EU u globalnim poslovima.

Dok su reforme bile potrebne i ranije, sa proširenjem one postaju neophodne.

Pripreme za veću Uniju

Proširenje predstavlja strateški interes Unije. Iako postoje određeni izazovi, prednosti dobro vođenog procesa proširenja obuhvataju različite oblasti: geopolitičke, ekonomske, socijalne i demokratske. EU je uspešno upravljala prethodnim proširenjima, prilagođavanjem politika EU pre pristupanja, obezbeđivanjem rigoroznog procesa pristupanja, ciljanom pomoći i – gde je potrebno – tranzicijom.

Da bi se ove koristi materijalizovale, i države članice EU, kao i države koje teže članstvu moraju biti dobro pripremljene, a proces pristupanja mora ostati zasnovan na ostvarenim rezultatima. To zahteva punu i održivu političku posvećenost i angažovanje, pre svega onih zemalja koje su trenutno u procesu pridruživanja, ali i same EU. Oslanjajući se na naučene lekcije iz prethodnih procesa proširenja, uz dalje unapređenje naših politika u 27 država članica, postajemo bolje pripremljeni za veću Uniju. Naime, postepena integracija postala je važan element u pripremi zemalja za proširenje mnogo pre samog pristupanja.

Vrednosti

Održavanje demokratije, vladavine prava i fundamentalnih prava je kamen temeljac EU. EU mora da vodi duboko ukorenjenu transformaciju u zemljama proširenja. Ove vrednosti nastavljaju da vode duboko ukorenjenu transformaciju u zemljama proširenja. EU jača svoje alate kako bi osigurala doslednu primenu vladavine prava u celoj Uniji, izvan samog pitanja pristupanja.

Politike

Iako se mogu pojaviti izazovi, proširena Unija donosi veće koristi jedinstvenog tržišta. Međutim, ostvarivanje ovih pogodnosti za građane i preduzeća zahteva dobro pripremljen proces proširenja.

Današnji dokument fokusira se na sledeće:

