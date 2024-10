Evropska komisija je danas odobrila Reformske agende Albanije, Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije nakon pozitivnog mišljenja država članica EU. U svojim ambicioznim Reformskim agendama, pet vlada Zapadnog Balkana se obavezuje na društveno-ekonomske i fundamentalne reforme koje će preduzeti da podstaknu rast i približavanje Uniji u okviru Plana rasta u periodu od 2024. do 2027. godine.

Ovaj korak je bio ključan za omogućavanje plaćanja u okviru EU Instrumenta za reforme i rast od 6 milijardi evra, koja će se vršiti po završetku dogovorenih reformskih koraka.

Predsednica Komisije Ursula fon der Lajen je izjavila: „Impresionirana sam radom naših zapadnobalkanskih partnera na Reformskim agendama. To pokazuje da su posvećeni uspehu Plana rasta. To je naša mapa puta da približimo privrede Zapadnog Balkana našoj. I da njihovim kompanijama damo pristup i sredstva da konkurišu na našem jedinstvenom tržištu. Svi imaju koristi, i to je veliki iskorak ka Evropskoj uniji“.

Komesar za susedstvo i proširenje Oliver Varheji je izjavio: „Sprovođenje Reformskih agendi će Zapadnom Balkanu doneti dodatnih 6 milijardi evra podrške, ojačati tržišnu ekonomiju i doneti nove mogućnosti građanima i preduzećima u regionu. One takođe jačaju zajedničko regionalno tržište i podržavaju postepenu integraciju u jedinstveno tržište Unije.“

Reformske agende se fokusiraju na reforme u prioritetnim oblastima vladavine prava i drugih osnova, upravljanja, digitalne i zelene tranzicije, razvoja ljudskog kapitala i poslovnog okruženja. Pored toga, svaki korisnik je predložio listu indikativnih investicija koje će se finansirati u okviru Instrumenta, a koje su ključne za otključavanje socio-ekonomskog rasta, a biće odobrene u kontekstu Investicionog okvira za Zapadni Balkan.

Komisija je ocenjivala svaku Reformsku agendu na osnovu kriterijuma utvrđenih Uredbom o Instrumentu za reforme i rast. Komisija je zaključila da Reformske agende ispunjavaju ciljeve Instrumenta, uključujući brže smanjenje socio-ekonomskog jaza između korisnika i Unije i dalje jačanje osnova procesa proširenja.

Isplate će se vršiti dva puta godišnje do 2027. godine, na osnovu zahteva koje podnesu partneri sa Zapadnog Balkana i verifikacije tri grupe uslova koju izvrši Komisija:

Preduslovi održavanja demokratskih mehanizama, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava. Poseban preduslov se odnosi na Srbiju i Kosovo koji moraju konstruktivno da se angažuju u normalizaciji svojih odnosa, uključujući primenu svih sporazuma iz dijaloga, šzo će se procenjivati uzimajući u obzir ulogu i doprinos Evropske službe za spoljne poslove.

Opšti uslovi makrofinansijske stabilnosti i dobrog upravljanja javnim finansijama moraju da se ispune pre isplate sredstava.

makrofinansijske stabilnosti i dobrog upravljanja javnim finansijama moraju da se ispune pre isplate sredstava. Uslovi plaćanja, odnosno ispunjavanje kvantitativnih i kvalitativnih koraka, na koje su reforme podeljene.

Komisija se raduje što će Bosna i Hercegovina zvanično podneti svoju Reformsku agendu kako bi nastavila sa procenom te nastavlja da podržava vlasti da je finaliziraju, za dobrobit svih građana.

Naredni koraci

Komisija će sada pristupiti potpisivanju ugovora o zajmu i instrumentu sa korisnicima, koji će uključivati obaveze za korisnike da preduzmu odgovarajuće mere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje prevara, korupcije, sukoba interesa i nepravilnosti koje utiču na finansijske interese Unije, za izbegavanje dvostrukog finansiranja i preduzimanje pravnih radnji za povraćaj sredstava koja su zloupotrebljena, prikupljanje adekvatnih podataka o primaocima sredstava u okviru Instrumenta i pravima koja će se dodeliti Komisiji, Evropskoj kancelariji za borbu protiv prevara (OLAF) i Evropskom javnom tužilaštvu (EPPO) gde je primenljivo.

Paralelno, korisnici mogu da zatraže isplatu sredstava za predfinansiranje do 7% njihove ukupne indikativne alokacije predviđene u okviru Instrumenta.

Isplata predfinansiranja zavisiće od stupanja na snagu ugovora o instrumentu i o zajmu, kao i uz poštovanje preduslova, koje će Komisija pratiti pre svake isplate.

Pozadina

Komisija je 8. novembra 2023. usvojila Plan rasta za Zapadni Balkan. Cilj ovog ambicioznog plana je da ubrza socio-ekonomsku konvergenciju regiona sa EU i utre put ka članstvu u EU. Plan je podržan povećanjem finansijske pomoći kroz novi Instrument za reforme i rast koji je stupio na snagu 25. maja 2024. godine. Taj Instrument će dopuniti trenutnu finansijsku pomoć u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III).

Instrument ima finansijski okvir od 6 milijardi evra, uključujući 2 milijarde evra u bespovratnim sredstvima (grantovima) i 4 milijarde evra u veoma povoljnim zajmovima. Najmanje polovina ukupnog iznosa (grantovi i zajmovi) ići će za investicije kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF).

Preostali iznos zajmova će se nameniti državnim kasama vlada Zapadnog Balkana kako bi se ubrzao rast zasnovan na društveno-ekonomskim reformama.

Za više informacija

Radni dokument osoblja Komisije – Albanija

Radni dokument osoblja Komisije – Kosovo

Radni dokument osoblja Komisije – Crna Gora

Radni dokument osoblja Komisije – Severna Makedonija

Radni dokument osoblja Komisije – Srbija

Uredba o Instrumentu za reforme i rast

Informator o Planu rasta

Odluka Komisije o implementaciji