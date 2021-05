Festival evropskog filma 2021 – Umetnost iz fotelje

Priče iz života često su inspirisale evropske kinematografe da na veliko platno prenesu takva svedočanstva i od njih naprave remek dela.

Baš takva ostvarenja dominiraju ovogodišnjim izdanjem Festivala evropskog filma, koji se iz epidmioloških razloga održava online.

„Onlajn festival evropskog filma ima za cilj da bude čarobno ogledalo koje možemo koristiti za zajednički prolazak kroz trenutna izazovna vremena kojima svedočimo. Festival prikazuje raznolikost i složenost kulture Evropske unije kroz inovativni filmski program, otvarajući put daljem produbljivanju međuljudskih i kulturnih odnosa. Nadamo se da će ovaj virtuelni festival doprineti da filmski sektor postane ključni pokretač dijaloga, posebno u trenutnoj situaciji, gde su kultura i kreativnost postali važniji nego ikad“, navode organizatori.

Kako biste pratili filmove na Festivalu, neophodno je da se prvo registrujete na ovom linku. Nakon toga, pronađite FEF Srbija i uživajte u filmovima.

Filovi u ponudi za Srbiju:

Akasa moj dom (2020) ACASA MY HOME

(Rumunija – Finska – Nemačka)

U divljini i netaknutoj prirodi udaljenog predgrađa Bukurešta, devetoro dece i njihovi roditelji žive u harmoniji sa prirodom. Ali, nakon dvadeset godina, primorani su da napuste svoj dom i da se naviknu na život u velikom gradu.

Nagrade: Sandens festival 2020, Sarajevo 2020



Aurora (2019) AURORA

Finska

Aurora ima fobiju od emotivnog vezivanja i provodi svoje vreme u klubovima i na zabavama. Jedne večeri upoznaje mladog Iranca Dariana. On beži od smrti, ona od ljubavi. Potrebni su jedno drugom ne bi li bežanju najzad došao kraj.

Nagrade: Edinburg 2019, Jussi nagrade 2020



Loše pesme (2018) BAD POEMS

(Mađarska – Francuska)

Tamaš je očajan kada njegova devojka Ana, na školovanju u Parizu, raskida sa njim. Ne preostaje mu ništa drugo nego da krene na svojevrsno putovanje kroz svoju mladost….

Nagrade: Torino 2018



Vatra će stići (2019) FIRE WILL COME

(Španija – Francuska – Luksemburg)

Kada Amador Koro izlazi iz zatvora posle odsluženja kazne za izazivanje pošara, niko ga ne čeka….Vraća se u svoje rodno mesto, malo selo u planinama Galicije, da živi sa majkom i tri krave. Život se odvija dosta mirno, do noći kada vatrena stihija ne zapreti čitavom regionu.

Nagrade: Kan 2019 – Izvestan pogled, nagrada žirija



Njen posao (2018) HER JOB

(Grčka – Francuska – Srbija)

Panajota vodi relativno miran život sa mužem (koji troši svoju nadoknadu za nezaposlenost uglavnom na kocku), buntovnom ćerkom u pubertetu i osetljivim mlađim sinom. Servilna i poslušna, slabo obrazovana, zarobljena je tom svom okruženju, sve dok se neočekivano ne ukaže prilika za zaposlenje u obližnjem tržnom centru.

Nagrade: Toronto 2018, Solun 2018



Naše bitke (2018) OUR STRUGGLES

(Belgija – Francuska)

Od trenutka kada ga supruga Laura napusti, Olivije pokušava da uskladi brigu o deci, svakodnevne obaveze i svoj posao. I da pronađe ravnotežu u svemu tome, svestan da se Laura neće vratiti….



PARFEM (2019) PERFUMES

Francuska

En Valberg je majstor parfema. Ona stvara mirise i svoj neverovatan talenat prodaje mnogim kompanijama. Ona je prava diva, sebična i temperamentna. Gijom je njen novi vozač, i jedina osoba koja joj se suprotstvlja. Možda ga ona baš zato ne otpušta….



OLEG (2019) OLEG

(Letonija – Belgija – Litvanija – Francuska)

Oleg je mladi mesar iz Letonije, koji stiže u Brisel sa nadom da će naći bolje plaćen posao. Kada se sticajem okolnosti nađe sam, bez posla, u zemlji koja nije njegova, brzo će pasti pod uticaj poljskog kriminalca Andžeja…

Nagrade: Kan 2019, Talin 2019