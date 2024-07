Zvuci trepa, roka, panka, metala i elektornike čuli su se sa petrovaradinske tvrđave od 11. do 14. jula kada je održan EXIT festival u Novom Sadu. Na EXIT binama nastupilo i četiri benda koji su finalisti u okviru HEMI Music Awards, programa koji je podržan od strane Kreativne Evrope, a kamp festivala je postao zeleniji kroz programe Horizon i EU za Zelenu agendu.

I dok je desetine hiljada raspoloženih ljudi đuskalo uz svoju omiljenu muziku, na Zoni EXIT Fondacije posetioci su se zabavljali igrajući zabavne igre na štandu Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

Igre poput stonog tenisa, ring i ball toss, kao i mini EU kviza, a mogli su da zastanu, odmore i pogledaju uspešne Priče iz Srbije i upoznaju se sa interesantnim projektima realizovanim uz podršku Evropske unije.

Najzanimljivije aktivnosti posetiocima festivala bile su kreativne radionice pod nazivom „Zvezdani ljudi“, koje je organizovala Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“. Učesnici su imali priliku da se izraze kroz umetnost i kreativnost dok su ispisivali svoje poruke na unapred pripremljenim zvezdama podržavajući glavnu temu festivala Starseeds, uz moto – „Probudimo naše supermoći zajedno“.

Poruke poput „Ljubav“, „Srećna sam što sam na EXIT-u“, „Budi svoja“, „Voli se“ samo su neke koje su zakačene na postolje ispred štanda Delegacije Evropske unije.

HEMI Music Awards – podrška bendovima

Poseban dodatak EXIT festivalu bili su i nastupi tri strana benda: Lufthansa, Astrid & The Scandals, i Musspell, kao i bend Keni Nije Mrtav, nosioci prestižnog HEMI Music Awards priznanja.

Ovi nastupi su rezultat projekta Centrala za razmenu muzičkih inovacija (Hub for the Exchange of Music Innovation – HEMI), osnovanog 2020. godine kao oblik saradnje 10 partnera iz 9 zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope (CSEE). HEMI je inicijativa koja podstiče kreativnost mladih, ne samo u muzičkoj industriji, već i u startap firmama kroz programe Incubator i Accelerator. Ovaj projekat podržavaju program Kreativna Evropa, Ministarstvo kulture i informisanja, kao i Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada.

Zeleniji EXIT uz pomoć Evrope unije

Zahvaljujući finansijskoj podršci Evropske unije u okviru projekta „EU za Zelenu agendu“ u Srbiji i Fonda za inovacionu delatnost Republike Srbije dva nova, inovativna solarna rešenja doprineće boljoj energetskoj efikasnosti EXIT kampa ove godine. Solarna panel gitara je električnom energijom snabdevala recepciju festivala, a solarni grejač vode je grejao vodu u mobilnim tuševima u EXIT kampu. Ove dve inovacije, realizovane su u saradnji sa naučnim Institutom „Mihajlo Pupin“ iz Beograda i Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i deo su Green EXIT platforme.

Prototipi solarne panel gitare i solarnog grejača vode – modularnih, rasklopivih i prenosivih uređaja, bili su postavljeni na gradskoj plaži Štrand, u zoni EXIT kampa. Solarna panel gitara je inovativno tehničko rešenje u obliku ovog muzičkog instrumenta dimenzija 6.2 metara dužine i 2.2 metara širine, a predstavlja foto-naponski solarni agregat koji generiše električni napon. Solarni grejač vode se sastoji od spiralnog solarnog grejača vode koji oblikom podseća na gramofonsku ploču. Tuš su ove godine mogli da koriste neki od posetiaca kampa, dok je za naredna izdanja Festivala u planu proširenje kapaciteta.

Dodatno, kroz projekat INSPIRE – koji Evropska unija podržava pod okriljem programa Horizon, EXIT će gostima kampa omogućiti da probaju kvalitetna zero-plastic kozmetička rešenja – šampone i kupke u razgradivoj ambalaži, koji ne škode prirodi.

INSPIRE je jedan od dva ekološki inovativna projekta, zajedno sa projektom REMEDIES i deo su inicijativa podržanih od strane HORIZON EU Mission Ocean, sa ciljem privlačenja interesovanja javnosti za očuvanje vodenih ekosistema.

Pogledajte još fotografija sa EXIT-a: