Analiza rezultata sedmogodišnjeg rada i planovi za budućnost bile su glavne teme događaja “Napred – nazad: dosadašnji uspesi, novi ciklus – šta nas čeka?”, u organizaciji Deska Kreativna Evropa i MEDIA deska Srbije povodom obeležavanja učešća Srbije u programu Kreativna Evropa 2014-2020.

Tom prilikom, predstavljena i publikacija “Homo Europaeus i globalna mesta Evrope: Izveštaj o učešću Srbije u programu Kreativna Evropa”.

Čak 146 organizacija iz Srbije učestvovalo u 305 projekata Kreativne Evrope, 317 knjiga je prevedeno, a podržano je 23 filma – od kojih, jedan animirani, devet dokumentarnih i 13 igranih. Organizacije iz Srbije ostvarile su 675 partnerstava, najviše sa organizacijama iz Francuske, Nemačke, Velike Britanije, Italije, Španije, kao i sa zemljama iz regiona Jugoistočne Evrope.

Takođe, 317 knjiga prevedeno kroz konkurse za prevode evropske književnosti! Na primer, Izdavačka kuća Darkvud je prevela 8 dela devete umetnosti (strip) na srpski, dok Kontrast izdavaštvo sprovodi projekat “Do You Speak Feminine? – Literature as a Way of Women’s Empowerment” čiji je cilj promovisanje značajnih žena autorki u evropskoj književnosti od početka XX veka do danas.

Organizacije iz Srbije bile su lideri čak 13 projekata u ovom ciklusu što je veliki broj i pokazuje da Evropska komisija ima poverenje u kulturne organizacije iz Srbije – poput Muzikološkog instituta SANU koji je nosilac projekta Beyond Quantum Music.

Šef za komunikacije, medije i informisanje Delegacije EU u Republici Srbiji, Pol-Anri Prese, istakao je uvodnom govoru da su od 2014, kompanije i organizacije iz Srbije povukle skoro 12 miliona evra kroz različite konkurse ovog programa.

„Ovih 12 miliona evra su odlično investirana sredstva koja su transformisana u stvaralaštvo od kog je čitava Evropa imala benefite i kada govorimo o knjigama srpskih autora koje možemo da čitamo širom Evrope, ali i evropskih autora u Srbiji, ili o festivalima poput Beldocs-a, Festivalu evropskog filma Palić, EXIT-u, Nišville-u, velikom broju filmova i knjiga, to su vrlo konkretne stvari koje su donele lepotu ljudima svih generacija širom Evrope.“

Pomoćnik ministra u Ministarstvu kulture i informisanja, Radovan Jokić, istakao je značaj ovog programa za Srbiju i njenu kulturnu politiku, i najavio naredni ciklus programa Kreativna Evropa 2021-2027.

„Želim da vas obavestim da je konkurs otvoren, bez obzira što je ugovor istakao. Ministarstvo je poslalo pismo o namerama. Sada smo u periodu kada očekujemo potpisivanje ugovora, nadamo se da ćemo do marta meseca, ali i svakako i ranije, potpisati ugovor; ukoliko gledamo model iz 2014, mislim da tu neće biti problema i da ćemo ugovor brzo dobiti. Naravno, Ministrastvo će ga sa zadovoljstvom potpisati. Bez obzira na formalnu proceduru, Desk će nastaviti da radi u onom kapacitetu.“

Rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija, Dimitrije Tadić, predstavio je publikaciju “Homo Europaeus i globalna mesta Evrope: Izveštaj o učešću Srbije u programu Kreativna Evropa” ističući da statistika navedena u njoj na najbolji način ilustruje velike uspehe Srbije u ovom programu. Tadić je takođe kazao da Desk Kreativna Evropa Srbija od 1. jula formalno prestaje da postoji do potpisivanja novog ugovora, ali nastavlja da radi „pod okriljem ministarstva, tu smo i dalje i ništa se ne menja“. Što se novog programa tiče, mobilnost i dalje ostaje važna, kao i razvoj kapaciteta i publike: „Ono što su novine, očekuje se ekološka osvećenost kroz realizaciju projekata,“ kazao je Tadić i podsetio na evropski Green Deal.

Druga važna novina je rodna ravnopravnost, ali i intersektorski konkursi: „Tu se najavljuju posebni projekti koji će se baviti medijskom pismenošću, jer svedoci smo lažnih vesti i da je bitno da budemo informisani i na koji način da se od tih stvari čuvamoi“, kazao je Tadić.

Rukovoditeljka MEDIA deska Srbija, Nevena Negojević, istakla je da je za srpsku industriju participacija u programu važna „ne samo zbog finansijske podrške koja je došla od Kreativne Evrope, nego zbog podrške koja ide iza finansija, a to je podrška za razvoj kapaciteta koja omogućava srpskim filmskim profesionalcima da internacionalizuju svoj rad i postanu vidljivi kako na evropskom tako i na međunarodnom audio-vizuelnom tržištu“.

Kreiranje i promocija kulture u današnjem interaktivnom i globalizovanom svetu idu ruku pod ruku sa medijima i digitalnim tehnologijama. Programom „Kreativna Evropa” EU podržava evropsku kinematografiju, umetnost i kreativne industrije sa ciljem otvaranja radnih mesta i podsticanja rasta, kao i radi kreiranja novih međunarodnih prilika, tržišta i publike. Republika Srbija učestvuje u ovom programu od 2014. godine.

„Kreativna Evropa” je vodeći program Evropske unije u sektoru kulture i audio-vizuelne delatnosti. Desk Kreativna Evropa Srbija organizacijama, udruženjima, kompanijama i mrežama iz Srbije pruža podršku prilikom apliciranja za učešće u programu. Desk čine dve kancelarije: MEDIA desk Srbija, uspostavljen u okviru Filmskog centra Srbije, i Kultura desk Srbija, koji je otvoren u sklopu Ministarstva kulture i informisanja. U okviru Kultura deska, kancelarija u Novom Sadu Antena sprovodi potprogram „Kultura u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini”.