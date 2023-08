Ideja kompanije Master Team da na lokaciji bez odgovarajuće infrastrukture pronađe alternativu za dobijanje energije iz obnovljivog izvora jedno je od 16 inovativnih rešenja za ubrzanje zelene tranzicije privrede i društva, koje je dobilo finansijsku podršku Evropske unije u okviru inicijative „EU za Zelenu agendu u Srbiji“.

Na oko 12 kilometara od centra Beograda, tik uz aerodrom „Nikola Tesla“, u delu naselja Radiofar u kome nema asfaltiranih ulica, gradske instalacije za vodovod i kanalizaciju, niti gasovodne mreže, Zoran Radeljić je pokrenuo proizvodnju najsavremenijih solarnih panela, koje gotovo u potpunosti (97%) izvozi u Evropsku uniju. Ovi solarni paneli poslednje generacije lako se prilagođavaju svim krovovima i brzo i jednostavno montiraju.

Veliki troškovi za električnu energiju u proizvodnji i mogućnost njihovog dodatnog uvećanja usled odluke EU da uvede takse na proizvode u čijoj se proizvodnji emituje ugljen-dioksid (CO 2 ) , motivisali su Zorana da inovira. Za potrebe svoje fabrike, izgradio je solarnu elektranu kapaciteta 178kW, koja će zadovoljiti sve energetske potrebe kompanije i smanjiti emisije CO 2 za oko 336 tona godišnje. To je količina jednaka onoj koju apsorbuje 16 800 stabala drveća.

– Naša ideja je bila da napravimo jedinstven objekat u regionu, koji će biti energetski nezavisan, i koji će kompletnu energiju neophodnu za poslovanje dobijati iz obnovljivih izvora energije. Želeli smo da i sami primenimo sve ono što inače preporučujemo našim kupcima i saradnicima – kaže Radeljić.

Pronalaženje alternative za dobijanje energije iz obnovljivog izvora na lokaciji bez odgovarajuće infrastrukture, jedan je deo ovog inovativnog poduhvata. Drugi predstavlja to što je Zoran pronašao način da energiju sunca koristi za proizvodnju toplotne i električne energije i noću i zimi. Naime, najviše energije se proizvede tokom leta, kada se i manje troši. U fabrici su za čuvanje viška proizvede energije napravljeni sezonski rezervoari, što omogućava da sistem snabdevanja funkcioniše i zimi.

– U sezonskom rezervoaru fluid je voda, koja se zagreva čitave godine, i u zimskom periodu se koristi za podno grejanje objekta – objašnjava Zoran Radeljić.

Od Zoranovog poslovanja koristi će imati i lokalna zajednica.

– Mi smo, u dogovoru sa mašinskim školama i Mašinskim fakultetom u Beogradu, spremni da edukujemo ljude čija su radna mesta vezana za proizvodnju energije iz fosilnih goriva, kako bi se preorijentisali i nadogradili za zanimanja poput instalatera solarnih sistema, programera, inženjera koji bi mogli da rade projekte – kaže Radeljić.

Oni koji prođu ove obuke će moći da se bave instalacijom solarnih panela, uključujući i termal-solarne panele, kao i drugim poslovima vezanim za zelenu energetiku i zelenu privredu.

Dekarbonizacija privrede i društva, odnosno postepeno izbacivanje fosilnih goriva kao izvora energije iz upotrebe i prelazak na korišćenje obnovljive energije, jedan je od ključnih koraka za usporavanje klimatskih promena, čijim su posledicama, poput suša i poplava, Srbija i region Zapadnog Balkana veoma podložni.

Novi Izazov za inovativna rešenja za zelenu tranziciju srpske privrede, objavljen je u februaru ove godine, i biće otvoren do kraja 2026. godine, sa ciljem da podrži inovativna rešenja u svih pet oblasti Zelene agende za Zapadni Balkan.

Projekat „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP, u saradnji sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.

Foto: Master Team