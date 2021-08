Promocija lokacija ruralnih područja iz Nišavskog i Pčinjskog okruga iz Srbije i okruga Pernik i Ćustendil iz Bugarske, kao i mogućnost njihovog razvoja kroz kreiranje integrisanih turističkih ponuda i umrežavanje malih proizvođača – najvažniji su ciljevi projekta „Integrisana turistička ponuda“ koji realizuje udruženje Azbuki iz Niša.

U partnerstvu sa Ministarstvom turizma Bugarske, kroz EU podršku, pripremljena je multimedijalna aplikacija i realizovano istraživanje koje obuhvata najvažnije turističke potencijale i resurse pograničnog područja. O svim značajnim postignutim rezultatima u okviru dosadašnjeg rada, javnost je upoznata nakon okruglog stola koji je održan u Nišu.

Projekat se najviše ogleda u promociji turističke atraktivnosti prekograničnog područja sa naglaskom na unapređenju dostupnosti turističke ponude i izgradnji jake mreže i integraciji prekograničnih turističkih subjekata. Ovaj program sufinasira Evropska unija kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Srbije i Bugarske.

„U fokusu projekta su sitni proizvođači, lokalna domaćinstva koja imaju mogućnost da se opreme, unaprede, sa lokalnim stanovništvom koje poznaje svoje predele. Ideja je da uđemo u lokalnu sredinu i da zajedno sa njima pospešimo razvoj tih područja“ kaže Dragana Lazarević iz udruženja Azbuki.

Istraživanje je u okviru projekta obavljeno sa 32 učesnika koji su aktivno učestvovali u identifikovanju turističkih potencijala i kapaciteta kako bi se kreirala integrisana ponuda i predstavile mogućnosti prekogranične saradnje dve zemlje. Obuhvaćene su informacije o kulturnom nasleđu koje postoji, o značajnim istorijskim lokalitetima, smeštajnim kapacitetima i svim relevantnim podacima koji se tiču sveukupne turističke ponude.

Kako dodaje Dragana Lazarević, druga važna stavka ovog projekta je kreiranje veb sajta sa svim raspoloživim informacijama, a zatim i izrada mobilne aplikacije.

„Aplikacija se lako preuzima i vrlo jednostavno omogućava da se pristupi na lokaciju koju želite. Na samom sajtu postoji i opcija mapiranja lokacija gde se odabirom mesta koje želite da posetite, dobija uvid u rutu koju treba da pređete, kakvi su putevi, infrastruktura, smeštaj“ zaključuje Lazarević.

Partner udruženja Azbuki na ovom projektu je Ministarstvo turizma Bugarske.

„Veoma sam srećna što vidim što vidim veliko interesovanje za ovu temu sa obe strane. Period pandemije je ostavio traga, a sada vidimo da korak po korak turizam i sve ove aktivnosti počinju da uključuju dosta ljudi. Ovim projektom želimo da pokažemo da imamo veoma lepa, poznata tradicionalna mesta i želimo da predstavimo srpskim turistima prekogranične turističke potencijale“ kaže Maria Belkoleva, zamenica ministra turizma Bugarske.

Kriština Ašković iz sektora za programe prekogranične i transnacionalne saradnje Ministarstva za evropske integracije ukazuje na to da je prekogranična saradnja mali deo pomoći Evropske unije zemljama članicama i one kojima to nisu, ali da iskazuje svu srž potencijala udruživanja, zajedništva i saradnje.

„Na tom mikroplanu se vidi cela struktura EU podrške – koliko se uči, koliko se unapređuje i koliko mi vidimo da je Evropa kao kontinent jedan entitet, gde mi imamo zajedničku prošlost i zajedničku budućnost“ dodaje Ašković.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije podržava projekte koji imaju za cilj kreiranje zajedničkog integrisanog turističkog proizvoda i zato su projekti prekogranične saradnje izuzetno značajni, kaže Danijela Vićentijević, samostalni savetnik u sektoru za turizam ovog ministarstva.

„Kreiranjem zajedničke ponude mi postajemo konkurentni na regionalnom, evropskom i svetskom turističkom tržištu. Ono što je dobro u projektu integrisane turističke ponude Srbije i Bugarske jeste da su obuhvaćeni turistički proizvodi koji su prepoznati kao prioritetni strategijom razvoja turizma, a to su ruralni turizam, specijalni interesi, događaji i kulturno nasleđe u funkciji razvoja turizma“ zaključuje Vićentijević.

Posebno je važno u ove aktivnosti uključiti lokalne aktere i stanovništvo koje će se na taj način samozapošljavati i ostvarivati određeni prihod, a uz to ćemo svi zajedno gajiti dobrosusedske odnose i imati atraktivnu i konkurentnu turističku ponudu.

Više detalja o aktivnostima projekta „Integrisana turistička ponuda“ možete naći na zvaničnom sajtu.