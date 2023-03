Povodom godinu dana od ruske agresije na Ukrajinu u prostorijama Opensa u Novom Sadu je otvorena izložba fotografija „Godina nesalomivosti“ koju organizuju Ambasada Ukrajine u Srbiji i Delegacija Evropske unije u Srbiji.

Izložba objedinjuje dela fotografa beogradske novinske agencije Beta, Amira Hamzagića i izbor fotografija Ministarstva spoljnih poslova Ukrajine. One prikazuju svakodnevne situacije u ratnoj zoni, kao i borbu običnih ljudi zahvaćenih ratom.

Na otvaranju izložbe ambasador Ukrajine u Republici Srbiji, Volodimir Tolkač, rekao je da je ona nastala zajedničkim snagama, prikazujući tragediju ukrajinskog naroda.

„Naši srpski prijatelji koji su svojim očima imali prilike da vide zločine Putinove horde zajedno su sa nama. Upravo fotografije srpskih fotografa čine deo ove izložbe“, naveo je Tolkač.

Šef političke sekcije Delegacije EU u Srbiji, Dirk Lorenc rekao je da ova izložba podseća na tužnu godišnjicu kada je Rusija započela nelegalnu invaziju na Ukrajinu, te da je današnji skup prilika da se pokaže saosećanje, solidarnost i podrška Ukrajini i Ukrajincima i oda pošta svima koji su izgubili živote u ovom užasnom ratu.

“Želim da naglasim da ovo nije evropsko pitanje, niti se radi o sukobu Zapadu protiv Rusije. Ovaj nelegalni rat tiče se svakoga, na severu, jugu, istoku i zapadu. Niko nije bezbedan u svetu gde je nelegalna upotreba sile normalizovana“, istakao je Lorenc.

Direktor Opensa, Vukašin Grozdanović , izrazio je žaljenje što se ova izložba organizuje povodom rata i dodao da se Opens kroz svoje aktivnosti i programe trudi da promoviše mir.

„Saosećamo zbog trenutne situacije u Ukrajini i želimo da što pre dođe do mira“, rekao je Grozdanović.

Podsetio je i na to da je ukrajinski grad Lavov izabran za Omladinsku prestonicu Evrope za 2025. godinu uz nadu da će se do tada uspostaviti mir kako bi se za godinu dana održavali omladinski programi, kao što je to bilo u Novom Sadu 2019. kada je on nosio ovu titulu.

Izložba „Godina nesalomivosti“ svoju premijeru imala je u Beogradu 24. februara, na samu godišnjicu početka rata u Ukrajini. U Novom Sadu će biti postavljena do 10. marta.