Evropski ekonomski i socijalni komitet (EESC), Evropska fondacija za obuku (ETF) i Eurofound udružuju snage u Tirani na konferenciji posvećenoj promovisanju efikasnog socijalnog dijaloga i saradnje na Zapadnom Balkanu. Događaj pod nazivom Unapređenje kvaliteta rada i života kroz efikasan socijalni dijalog na Zapadnom Balkanu, koji je organizovan isključivo uz pozivnicu, okupiće ključne aktere kako bi istražili izazove i prilike na tržištima rada i u socijalnim politikama regiona.

Pilvi Torsti, direktorka ETF-a, izjavila je: „Ova inicijativa dolazi u pravom trenutku – kako za EU, tako i za Zapadni Balkan. Ona jasno pokazuje koliko su socijalni partneri važni za unapređenje i očuvanje reformskog zamaha. Socijalni dijalog nije samo način da se podstakne ekonomija – on je takođe jedan od najboljih načina da se zaštiti demokratija i očuva stabilnost. ETF je potpuno posvećen dugoročnoj podršci regionu kako bi socijalni dijalog postao temelj efikasnih i održivih politika u oblasti veština i kvalifikacija.”

Oliver Repke, predsednik Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta (EESC), naglasio je: „Ovaj događaj predstavlja pravovremen i važan korak ka jačanju socijalnog dijaloga na Zapadnom Balkanu. Posvećenost EESC-a podršci zemljama kandidatima za članstvo u EU duboko je ukorenjena u snažnom i efikasnom socijalnom dijalogu. To nije luksuz niti naknadna misao – to je kamen temeljac Evropskog socijalnog modela i Stuba socijalnih prava. U savremenom globalnom kontekstu, socijalni dijalog je ključan za izgradnju otpornosti i podsticanje inkluzivnog i održivog rasta. Vreme da se on u potpunosti integriše, i to pre nego što dođe do pristupanja, jeste upravo sada.”

Ivailo Kalfin, izvršni direktor Eurofound-a, istakao je: „Budućnost Zapadnog Balkana od ključnog je značaja za Evropu, posebno u kontekstu proširenja EU. Saradnja sa socijalnim partnerima i drugim akterima u oblasti industrijskih odnosa je od fundamentalne važnosti, a ovaj događaj pruža ključnu priliku u tom smislu. Eurofound je centralni izvor znanja o ulozi socijalnih partnera u unapređenju životnih i radnih uslova u EU. Radujemo se što ćemo predstaviti našu analizu i najbolje prakse o tome kako radničke i poslodavačke organizacije mogu doprineti rešavanju glavnih političkih izazova u jednoj zemlji.”

Platforma za razmenu i delovanje na regionalnom nivou

Događaj će istaći kako socijalni dijalog doprinosi otpornim tržištima rada, boljim radnim uslovima, kao i zelenoj i digitalnoj tranziciji. Diskusije će se fokusirati na unapređenje životnih i radnih uslova, obezbeđivanje veština potrebnih radnoj snazi, i proširivanje prilika za mlade kroz inicijative, kao što je Garancija za mlade.

Inicijativa dolazi u pravom trenutku, jer je socijalni dijalog ključan za Zapadni Balkan u suočavanju sa ekonomskim tranzicijama i procesom pristupanja EU. Saradnjom sindikata, poslodavaca i vlada mogu se očuvati socijalni i ekonomski principi EU, kako je istaknuto u Evropskom stubu socijalnih prava i Uniji veština. Snažna tripartitna partnerstva, kao i učešće civilnog društva, presudni su za rešavanje izazova na tržištu rada i u oblasti veština.

Dodatne informacije

Evropska fondacija za obuku (ETF) je agencija EU koja pruža podršku zemljama u i oko EU u reformisanju sistema obrazovanja, obuke i tržišta rada.

Evropski ekonomski i socijalni komitet (EESC) je savetodavno telo EU koje predstavlja organizovano civilno društvo i doprinosi kreiranju politika i zakonodavstva EU.

Eurofound je tripartitna agencija EU, čija je misija da pruži znanje koje pomaže u razvoju boljih socijalnih, radnih i politika zapošljavanja.