EU info kutakNovi Sad organizuje javnu projekciju epizode iz TV serijala “Pogledaj oko sebe” koji objedinjuje višegodišnje istraživanje uticaja takozvane nove ere rudarenja u Timočkoj Krajini na životnu sredinu. Događaj će se održati u ponedeljak, 10. juna od 12 časova u Kulturnoj stanici Svilara (Đorđa Rajkovića 6b).

Dokumentarni serijal je nastao kao deo projekta “Ekološki odgovor na ekspanziju rudarenja u Timočkoj Krajini”, koji finasira EU, a realiziju Udruženje Za česme sa partnerskim organizacijama iz Zaječara i Bora. Tokom snimanja praćen je uticaj zagađivača od početka 2022. godine do danas, a u tom periodu je došlo i do ogromnih investicija kineskih kompanija “Srbija Ziđin Majnig” i “Srbija Ziđin Koper” u otvaranje novih rudnika i proširenje kapaciteta rudarsko-topioničarskog kompleksa nekadašnje RTB-a. To je, osim povećanog profita za investiture, imalo i pogubne posledice po vazduh, zemlju, vodotokove…

Projekcija 24-minutne epizode biće praćena panel diskusijom na kojoj će učestvovati:

Ana Vojvodić , članica produkcionog tima iz ZAMEDIA

, članica produkcionog tima iz ZAMEDIA Prof. Petar Dokmanović , profesor na Rudarsko-geološkom fakultetu

, profesor na Rudarsko-geološkom fakultetu Ruža Helač, ekološka aktivistkinja, predsednica nevladinog i neprofitnog udruženja „Vojvođanska zelena inicijativa“ i autorka emisije „Zelena patrola na delu“.

Događaj je organizovan povodom obeležavanja EU Zelene nedelje, sa ciljem podizanja svesti o važnosti očuvanja vode i ekološkim izazovima u Srbiji.

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju događaju i doprinesu širenju svesti o ovim važnim temama.

Detalji događaja:

Datum: Ponedeljak, 10. jun 2024.

Ponedeljak, 10. jun 2024. Vreme: 12 časova

12 časova Mesto: Kulturna stanica Svilara, Đorđa Rajkovića 6b, Novi Sad

Evropska unija je svetski lider u zaštiti životne sredine i podržava Srbiju na njenom putu ka zdravijoj životnoj sredini. Sa preko 580 miliona evra bespovratnih sredstava uloženih u zaštitu životne sredine i klimatske akcije u Srbiji, EU je najveći donator u ovoj oblasti u zemlji.

Više informacija o EU podršci u sektoru životne sredine pronađite na OVOM LINKU.