Tokom dvodnevne posete Srbiji, evropska komesarka za unutrašnje poslove, gđa Ilva Johanson, posetila je Prihvatni centar u Obrenovcu, nedavno obnovljenog uz finansijsku podršku EU. U pratnji ambasadora EU u Srbiji Sema Fabricija, komesara za izbeglice i migracije Vladimira Cucića, državnog sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova, Bojana Jocića, pomoćnika ministra finansija Marka Jovanovića i člana veća Opštine Obrenovac Dragana Mladenovića, komesarka je obišala objekte za smeštaj i ishranu u okviru centra i razgovarala je nekoliko korisnika ovog centra.

U okviru podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Srbiji, u bivšem vojnom objekatu „Bora Marković“ u opštini Obrenovac rekonstruisane su četiri smeštajne zgrade, kuhinja, dve toplotne podstanice, kao i prostorija za kontrolu i infrastruktura. Nadalje, centar i njegovi sadržaji (životni prostor, obrazovni centar, biblioteka, kuhinja, trpezarija) adekvatno su opremljeni u u skladu sa evropskim standardima.

„Važno je pokazati na delu kako funkcioniše podrška EU u Srbiji. Bitno je izgraditi dugotrajni i uređeni sistem upravljanja migracijama. Nijedna zemlja to ne može sama. Ne samo unutar EU, već to moramo zajedno i sa našim partnerima iz okruženja. Saradnja je ključna. Migracije nisu nov fenomen, one su uvek postojale i nikada neće prestati. Zato smo ovde da pojačamo saradnju – kontrolu granica, sprečavanje krijumčarenja, upravljanje migracijama, kao i u drugim oblastima vladavine prava. Migrant donose jednu novu energiju. Kao i svi ljudi imaju svoje nade i svoje snove. Svi smo ljudska bića koja imaju svoje dostojanstvo.

Treba smanjiti ilegalni ulaz, a unaprediti legalne načine ulaska u Evropsku unije. U EU svake godine dođe 3 miliona migranata, dok milion i po ljudi napusti EU. Evropska unija raste zahvaljujući migracijama. Zato one trebaju biti legalne i uređene. Drago mi je što sam danas u Obrenovcu, jer se Srbija pokazala jednim od pouzdanih partnera u ovom procesu», izjavila je Ilva Johanson, evropska komesarka za unutrašnje poslove.

Domaćin skupa bio je Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije Vlade Republike Srbije. «Dali smo neka obećanja i mislim da smi ih ispunili. Mislim da je vreme da dalje razvijemo ceo sistem. Vreme je da se pripremimo ne samo mi, već ceo region, na strukturni i valjani način da uspešno i uredno upravlja migracijama», rekao je Cucić.

U ime CFCU i Ministarstva finansija, projektom je upravljao pomoćnik ministra, gospodin Marko Jovanović. “Pristusvo migranata i izbeglica podrazumeva konstantnu brigu o toj populaciji, stoga su u širem smislu projekti poput ovog od krucijalne važnosti za njihovo zbrinjavanje. Vrednost realizovanog projekta je 3.2 miliona evra od čega je kontribucija Republike Srbije 230.000 evra. Ono što je prethodilo uspešnoj implementaciji ovog projekta u delu nadležnosti Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU jesu priprema dokumentacije za javne nabavke, zatim evaluacija i ugovaranje ugovaranje četiri ugovora, i to: ugovor o uslugama projektovanja, ugovor o radovima, ugovor o uslugama nadzora i ugovor o nabavci opreme/nameštaja. Kroz ovaj projkat i podršku Evropske unije rekonstruisani su smetajni kapaciteti za lica koja traže azil i u potpunosti je opremljena kuhinja. Značaj pretpristupne pomoći Evropske unije i njeni rezultati evidentni su u mnogim oblastima, a upravo projekti poput ovog, najbolje oslikavaju značaj te pomoći i uticaj na kvalitet života najugroženijih,” izjavio je Jovanović.

Niz aktivnosti je sproveden kako bi se tražiocima azila obezbedio adekvatan smeštaj. U prvoj fazi, tokom 2018. godine, pripremljena je glavna projektna dokumentacija, uključujući projektnu i tendersku dokumentaciju. Rekonstrukcija centra započela je u junu 2019. godine, a svi radovi završeni su u decembru 2020. godine. Rekonstrukcijom su povećani kapaciteti za smeštaj 300 tražilaca azila (koji se može povećati do 600 u kriznim situacijama).

Podrška EU za upravljanje migracijama u Srbiji bavi se mnogim migracionim izazovima, uključujući pružanje humanitarne pomoći i zaštite migrantima, posebno deci, obezbeđivanjem uslova za prihvat i negu u prihvatnim i azilnim centrima, uključujući hranu, zdravstvenu zaštitu i obrazovanje, kao i pružanje pomoći lokalnim zajednicama u kojima borave migranti radi jačanja društvene kohezije. EU nudi podršku Republici Srbiji u naporima da zaštiti svoje granice i bori se protiv krijumčarenja migranata, kao i jačanju kapaciteta institucija odgovornih za upravljanje migracijama.