Pozivamo vas na jednodnevnu radionicu kratkometražnog dokumentarnog filma koju će voditi reditelj Marko Grba Singh. Radionica je zakazana za 17. avgust od 11 do 16 časova u EU Info kutku Niš, Voždova 5 i za 20. avgust od 11 do 16 časova u u prostorijama OPENS-a, Bul. Despota Stefana 4 u Novom Sadu.

U okviru radionice polaznici će imati priliku da se upoznaju sa osnovama filmske režije dokumentarnog filma sa posebnim osvrtom na kratkometražni dokumentarni film.

Teme predavanja:

– Kako pronaći priču? Istraživanje i priprema;

– Izgradnja odnosa sa subjektima dokumentarnog filma;

– Izrada treatmenta dokumentarnog filma; Planiranje snimanja;

– Rad sa ekipom;

– Kreativno korišćenje arhiva;

– Eksperimentalno u dokumentarnom filmu;

– Inovativni pristupi u dokumentarnom filmu;

Prijave za radionicu moguće je poslati do 10. avgusta preko linka:

Niš

Novi Sad

Pravo prijave imaju svi zainteresovani između 18 i 30 godina starosti.

Biografija predavača:

Marko Grba Singh je rođen 1988. godine u Beogradu. Trenutno je na doktorskim studijama filmske režije na Fakultetu dramskih umetnosti. Njegovi kratki dokumentarni filmovi „Kasno smo se sreli“ (2012) i „Bledo“ (2013) premijerno su prikazani na festivalu Visions du Reel u Nionu. Njegov prvi srednjemetražni film „Abdul & Hamza“ (2015) dobio je posebno priznanje na FID Marseju. Njegov kratki film „If I Had It My Way I Would Never Leave“ prikazan je na filmskom festivalu u Kanu u sekciji ACID. Od 2018. godine je umetnički direktor BELDOCS-a, Beogradskog međunarodnog festivala dokumentarnog filma. Njegov prvi dugometražni film „Rampart“ (2021) premijerno je prikazan na filmskom festivalu u Lokarnu.