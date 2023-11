Četvrti Autonomni festival žena-AFŽ okupio je veliki broj učesnica iz raznih oblasti, koje su tokom dvodnevnog programa imale priliku da na različite načine skrenu pažnju na najistaknutije probleme sa kojima se žene u Srbiji susreću.

Kroz ovaj festival, obeležen je i početak međunarodne kampanje “Orange the World – 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“.

„Festival mi je na prvom mestu mesto susreta, to je prilika da se svi mi okupimo, čujemo, osnažimo jedna drugu, napravimo neke nove saveze i da svi zajedno rastemo. Tako da nije bitan broj dana, ni broj programa. Samo videti ogroman broj žena, kao večeras, stvarno je dragoceno“, rekla Tamara Srijemac, jedna od organizatorki festivala.

Ove godine festival je posvećen temi „Mediji i nasilje nad ženama“, a program je okupio učesnike koji svoj glas koriste kako bi se svakodnevno borili za ravnopravnost.

Organizatorka Milica Kravić Akasamit ističe da je ovaj festival jedinstven i značajan jer na netipičan način progovara o teškim temama.

„Koncept festivala podrazumeva zabavu, ali želimo da toj zabavi damo dublji smisao. AFŽ krase jarke boje, lepa estetika, ali zajedno sa tim idu veoma teške i duboke teme. Na ovaj način pokušavamo da razbijemo predrasude o tome da feminizam mora biti čvrst, grub, mračan i da su te teme takve“.

Program festivala činile su tribine i panel diskuje, kojima su se istakli neki on najznačajnijih činilaca koji doprinose rasprostranjenosti nasilja nad ženama u društvu. Učesnice su govorile o ulozi medija, javnosti, institucija, kao i o rodnim stereotipima i načinima njihovog prevazilaženja.

Novinarka Iva Parađanin, kreatorka podkasta „Tampon zona“ kaže da mediji igraju veoma važnu ulogu kada je reč o tome kako javnost gleda na nasilje nad ženama i istakla je važnost medijske pismenosti.

„Tenutno je nephodno da svako od nas ko radi sa mladim ljudima, kod njih podstiče kritičko mišljenje. Kada govorimo iz ugla medija, neophodno je da ističemo medijsku pismenost. Medijska pismenost danas bi trebalo da bude isto što i srpski jezik, jer nekada smo imali samo knjige, a sada su mediji ti koji pružaju informacije, koje su često i nefiltrirane“.

Psihološkinja Nada Padejski objasnila je da su stereotipi osnova rodno zasnovanog nasilja i da predstavljaju jasan odraz diskriminatornih stavova koje društvo ima prema ženama.

„Stereotipi su odraz negativne generalizacije, odnosno predrasuda. Kada je reč o stereotipima koji se odnose na žene, oni veoma štete položaju žena u našem društvu i vode do rodne diskriminacije, koja je u osnovi rodno zasnovanog nasilja. Rodna diskriminacija doprinosi tome da se ženama pripisuju manje vredne pozicije u društvu i manje vredne sposobnosti u odnosu na muškarca“.

Pored razgovora sa ženama, progam festivala uključivao je i umetničke sadržaje, tako su posetioci bili u prilici da prisustvuju koncertu grupe Eva Braun i monodrami „Mrzim pozorište“ Milene Minje Bogavac.

„Čini mi se da smo vrlo duboko zašli u normalizaciju govora mržnje u javnom prostoru i čini mi se to da to podiže opšti nivo agresije u društvu. U poslednje tri ili četiri godine prošli smo kroz traumatične stvari, a nikada se nismo zapitali kako smo. Moja ideja je da progovorim o svemu tome na umetnički način i podstaknem ljude na razmišljanje o tome kako su i da li vole to kako žive i šta rade“, istakla je Bogavac.

Kao i prethodnih godina, neizostavn deo AFŽ-a je i bazar, koji odražava kreativni i stvaralački deo aktivizma. Na ovoj prodajnoj izložbi posetioci su mogli da pogledaju i kupe radove Vanille Accessories, Vilin Končić, Živi strip, SLAN leather, Valentina Talijan / PLANTART i MARINUSH clothing.

Festival su podržali Delegacija Evropske unije u Srbiji i Ujedinjeni granski sindikati „Nezavisnost“, kao i grana tog sindikata za kulturu, umjetnost i medije GSKUM.