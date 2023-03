Povodom Međunarodnog dana pozorišta za decu i mlade, Međunarodnog dana lutkarstva i Međunarodnog dana pozorišta, a u okviru Nedelje izvođačkih umetnosti, organizujemo dečiju radionicu u petak, 24. marta u 18 časova u prostorijama Pozorišta lutaka u Nišu (Bulevar dr Zorana Đinđića 7).

Naši najmlađi sugrađani će imati priliku da iza kulisa dožive Pozorište lutaka, saznaju kako nastaje predstava, kako se prave lutke i kostimi, upoznaće glumce i čuti njihova iskustva.

Nakon edukativnog dela, deca će uz priču o Venecijanskom karnevalu učestvovati u radionici pravljenja lutkica, kostima i karnevalskih maski.

Svi zainteresovani mogu prijaviti svoje dete za učešće na radionici do četvrtka, 23. marta ili do popunjavanja kapaciteta radionice i to preko formulara koji se nalazi na sledećem LINKU.

Učešće na radionici je besplatno, a sve materijale potrebne za rad obezbeđuje organizator.

***

EU info kutak u Nišu pokreće novi serijal edukativnih i kulturnih radionica namenjenih deci uzrasta od 5 do 14 godina, kako bbi postavili temelje kulture kao sastavnog dela odrastanja i obrazovanja, a sve kroz igru, zabavu i interaktivno druženje.

Serijal “Kulturica” pokrećemo u saradnji sa kulturnim ustanovama iz Niša koje će deliti svoja znanja, kreativnost i veštine sa najmlađima, radeći na promociji kulturnog nasleđa, sličnosti i razlika u kulturi, istoriji i vrednostima između Srbije i zemalja Evropske unije.