Serijal “Kulturica” – kuvaj kao miš Remi iz filma „Ratatui“

Da li su naši najmlađi sugrađani spremni da postanu pravi mali šefovi u kuhinji poput malenog miša Remija koji je sanjao da postane vrhunski kuvar u prestižnom restoranu u Parizu i u tome uspeo? EU info kutak Niš i Francuski institut u Nišu vas pozivaju na jedinstvenu kulinarsku radionicu na kojoj ćete naučiti da spremate Kraljevske galete, jedan od najpoznatijih francuskih specijaliteta.

Nova radionica iz serijala “Kulturica” se održava u subotu, 30. marta u 12 časova u Francuskom institutu na adresi Obrenovićeva 20, Niš. Radionica je namenjena maloj i velikoj deci uzrasta od 7 do 14 godina. Učešće na radionici je besplatno, a sve materijale potrebne za rad obezbeđuje organizator.

Mališani će se upoznati sa Francuskim institutom i aktivnostima koje ovaj institut kulture ima za decu i mlade. Naučiće tajnu pripreme kraljevskih galeta, lisnate torte od badema koja se tradicionalno jede na svečanostima u Francuskoj i postaće pravi kuvari dok stvaraju svoju gastronomsku kreaciju.

Na kraju radionice, deca će degustirati kulinarsko delo, popiti osvežavajuće piće, dobiti svoju prvu zvezdicu malog šefa, a zatim poneti kući prepisanu recepturu kolača i deo svoje umetnosti.

Dođite i provedite nezaboravnu subotnju avanturu u kuhinji uz nas! Ponesite sa sobom dobru volju i spremnost da istražite čarobni svet francuske kuhinje.

Svi zainteresovani mogu prijaviti svoje dete za učešće na radionici do petka, 29. marta ili do popunjavanja kapaciteta radionice i to preko formulara koji se nalazi na sledećem LINKU.

Kako bi se što većem broju mališana dala mogućnost da učestvuju, prednost će imaju deca koja do sada nisu bila deo naših radionica u ovom ciklusu.

***

EU info kutak u Nišu organizuje serijal edukativnih radionica o kulturi namenjenih deci uzrasta od 7 do 14 godina, sa ciljem postavljanja temelja kulture kao sastavnog dela odrastanja i obrazovanja, a sve kroz igru, zabavu i interaktivno druženje.

Serijal “Kulturica” ostvarujemo u saradnji sa ustanovama kulture iz Niša koje će deliti svoja znanja, kreativnost i veštine sa najmlađima, radeći na promociji kulturnog nasleđa, sličnosti i razlika u kulturi, istoriji i vrednostima između Srbije i zemalja Evropske unije.