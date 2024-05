Pozivamo sve mlade avanturiste da nam se pridruže na uzbudljivom putovanju kroz vreme! Da li ste spremni da zakoračite u svet drevnih Rimljana i istražite tajne koje su ostavili iza sebe?

Dečija radionica „Tragovima rimskog nasleđa“ biće održana 27. maja u 14 časova na arheološkom lokalitetu Gamzigrad u blizini Zaječara gde se nalaze ostaci antičke rimske carske palate Feliks Romulijane.

Kroz interaktivnu radionicu, istražićemo bogatu istoriju Rimskog carstva – od arhitekture do umetnosti, od mitova do svakodnevnog života, otkrićemo sve što čini deo ove fascinantne civilizacije. Priču o Feliks Romulijani čućemo od predstavnika Narodnog muzeja iz Zaječara.

Osim istraživanja, deca će imati priliku da se upuste u uzbudljive praktične aktivnosti izrađujući sopstveni katapult od drveta u čemu će im pomoći edukatori iz Dedine garaže. Naučiće osnove inženjeringa dok stvaraju svoje minijaturne verzije ovog drevnog oružja koje su Rimljani koristili u svojim osvajanjima i odbranama. Svako dete će napraviti svoj primerak koji će mu pomoći da praktično shvati princip mehanizma i vežba svoje motoričke veštine

Učešće na radionici je besplatno, a sve materijale potrebne za rad obezbeđuje organizator. Radionica je namenjena deci uzrasta od 7 do 14 godina.

Svi zainteresovani mogu prijaviti svoje dete za učešće na radionici do nedelje, 26. maja ili do popunjavanja kapaciteta radionice i to preko formulara koji se nalazi na sledećem LINKU.

Ponesite svoju radoznalost, energiju i spremnost da istražujete jer zajedno ćemo putovati tragovima rimskog nasleđa.

***

EU info kutak u Nišu realizuje serijal edukativnih radionica o kulturi namenjenih deci uzrasta od 7 do 14 godina, sa ciljem postavljanja temelja kulture kao sastavnog dela odrastanja i obrazovanja, a sve kroz igru, zabavu i interaktivno druženje.

Serijal “Kulturica” radimo u saradnji sa ustanovama kulture koje će deliti svoja znanja, kreativnost i veštine sa najmlađima, radeći na promociji kulturnog nasleđa, sličnosti i razlika u kulturi, istoriji i vrednostima između Srbije i zemalja Evropske unije.