Tadija, Dragan i Nikola, mladi entuzijasti iz Niša, uvideli su koliko je značajna informisanost građana, njihova uključenost i zainteresovanost za poboljšanje transparentnosti rada i poslovanja organa javne vlasti. Informacije od javnog značaja izuzetno su važne i neophodno je da budu dostupne, što je zakonom zagrantovano pravo svih građana.

Upravo zato, ova trojica pravnika sa iskustvom u oblasti vladavine prava, okupljeni oko udruženja PraviLaw, rešili su da pokrenu mehanizam podrške građanima „Informacija na dlanu“ koji omogućava svima, a najviše građanima juga Srbije, da na jednostvan način i besplatno ostvare pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

„Inicijativa je pokrenuta baš iz tih pobuda, da se poveća transparentnost u radu organa javne vlasti na jugu Srbije, te i da se pokaže građanima da ovaj mehanizam (ne) radi, ukoliko mu se dovoljno posvetite. Rezultati su pokazali da ako koristite sve pravne mogućnosti, zapravo ćete kao građanin doći do traženih informacija“ kaže Tadija Mitić, osnivač udruženja PraviLaw i koordinator projekta „Informacija na dlanu“

Uz podršku EU i Nacionalne koalicije za decentralizaciju (NKD) kroz platformu Promeni.rs, ovi preduzimljivi mladi ljudi dobili su mogućnost da razviju sistem koji će u ime građana prikupljati pitanja i slati zahteve organima javnih vlasti za dobijanje informacija od javnog značaja, koje se tiču njihovih lokalnih zajednica. Postupak je jednostavan, a pitanja mogu da se dostave anonimno.

“Statistika je takva da smo poslali do sada 181 zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, dobijeno je za sada 124 odgovora, poslato 44 žalbi Povereniku, napisano je oko devet upravnih tužbi i trenutno su u izradi tri žalbe Ustavnom sudu” navodi neke od rezultata Tadija Mitić.

Problem slobodnog pristupa građana informacijama od javnog značaja svakodnevno je prisutan, dok ovaj mehanizam nastoji da te poteškoće prevaziđe, izvrši pritisak na organe vlasti kada je to potrebno i podstakne nadležne da daju adekvatne odgovore građanima. U okviru projekta, u onlajn formi je pokrenut i svojevrsni edukativni centar koji u vidu bloga pruža građanima važne i korisne informacije iz ove oblasti. Kao jedan od predloga koji je proistekao iz prakse, predstavnici inicijative podneli su Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave predlog izmene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Poseban segment ove inicijative bio je usmeren ka tome da ohrabri one inertne građane da postanu aktivni i direktno zainteresovani za pitanja koja se tiču lokalne zaednice. Podrška koju je udruženje PraviLaw dobilo za realizaciju svojih aktivnosti ogleda se u velikoj zainteresovanosti upravo te grupe, a vidljivost inicijative u javnosti omogućila je da se o ovoj temi sada više i češće govori.

“Da nismo došli do NKD-a, a samim tim i do EU podrške, 90% realizovanih stvari ne bi zapravo bilo realizovano“ ističe Tadija Mitić i dodaje da su uspeli da pošalju daleko više zahteva nego što je to inicijalno bilo zamišljeno.

Pored materijalne podrške koja je obezbedila realizaciju aktivnosti, veću zastupljenost i učešće građana, značajna je bila i nematerijalna podrška, kao i mentorska uloga NKD-a koji je radio sa njima. Za početak jula, planiran je i završni događaj u Nišu kojim će biti rezimirani dosadašnji rezultati, a iz udruženja PraviLaw već najavljuju nastavak aktivnosti na polju vladavine prava.

„Uveren sam da svako ko bude imao prilike da sarađuje sa EU projektima, shvatiće značaj samih tih projekata, ali i Evropske unije kao osnovnog civilizacijskog modela kojem bi trebalo svi da težimo.

Kroz ovaj projekat i zbog EU podrške, ja sam se lično osećao kao deo evropske porodice, za koju sam lično uveren da su građani Srbije i više nego zaslužili da postanu njen deo, kao jedan od punopravnih članova zajedno sa ostalim narodima koji su već sada sastavni deo EU“ zaključuje Tadija Mitić.

Nacionalna koalicija za decentralizaciju, sa partnerima Grupom 484 i Fondacijom „Jelena Šantić“ kroz projekat „Lokalni poziv za EU” i platformu promeni.rs, a uz finansijsku podršku Evropske unije pomaže autentičnim lokalnim inicijativama koje rade na unapređenju svojih zajednica u oblastima vladavine prava i kulturne raznolikosti.