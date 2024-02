Ko je kustos u muzeju i koja su njegova zaduženja, saznaćemo na još jednoj radionici za najmlađe sugrađane? EU info kutak Niš organizuje novu dečiju radionicu iz serijala “Kulturica” koja će se održati u subotu, 10. februara u 12 časova u Galeriji “Sinagoga” na adresi Davidova 2, Niš.

Izložba “Etnologija u muzeju: Šta oni tamo rade?” pokazuje značaj muzejskih profesionalaca i koliko je važna uloga muzeja u društvu, a kroz izložbu će nas voditi Ivana Gruden Milentijević, viši muzejski edukator Narodnog muzeja Niš .

Autori izložbe su pažljivo odabrali predmete iz muzejskih zbirki koji predstavljaju mali deo bogatog kulturnog nasleđa jugoistočne Srbije od XVIII do XX veka. Izložba je koncipirana tako da posmatrače vodi kroz različite segmente muzejske delatnosti, istražujući istorijski, kulturološki, estetski I edukativni značaj svakog eksponata.

Učesnici radionice imaće priliku da otkriju fascinantan svet muzejskog depoa, upoznaju obaveze kustosa i fragmente muzejske dokumentacije, nauče kako se popunjavaju muzejski kartoni dok istovremeno prate priču o izložbi i predmetima u njoj.

Učešće na radionici je besplatno, a sve materijale potrebne za rad obezbeđuje organizator. Radionica je namenjena deci uzrasta od 7 do 14 godina.

Svi zainteresovani mogu prijaviti svoje dete za učešće na radionici do petka, 9. februara ili do popunjavanja kapaciteta radionice i to preko formulara koji se nalazi na sledećem linku.

Kako bi se što većem broju mališana dala mogućnost da učestvuju, prednost učešća imaju deca koja nisu učestvovala na prethodnim radionicama u okviru ovog ciklusa.

***

EU info kutak u Nišu realizuje serijal edukativnih radionica o kulturi namenjenih deci uzrasta od 7 do 14 godina, sa ciljem postavljanja temelja kulture kao sastavnog dela odrastanja i obrazovanja, a sve kroz igru, zabavu i interaktivno druženje.

Serijal “Kulturica” radimo u saradnji sa ustanovama kulture iz Niša koje će deliti svoja znanja, kreativnost i veštine sa najmlađima, radeći na promociji kulturnog nasleđa, sličnosti i razlika u kulturi, istoriji i vrednostima između Srbije i zemalja Evropske unije.