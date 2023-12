Na Dan ljudskih prava, Evropska unija se pridružuje svetu u proslavi 75. godišnjice usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima (UDHR). Ovaj značajan dokument postavio je osnovu za naš globalni sistem ljudskih prava, kao i nacionalne zakone i međunarodne ugovore koji štite i promovišu ljudska prava, uključujući ECHR u Evropi. Ona je i danas relevantna i ključna kao i pre 75 godina.

Ljudska prava prevazilaze granice i kulture. Ona su svojstvena svakom pojedinačnom ljudskom biću bez razlike. Iako je u proteklih 75 godina postignut značajan napredak, krize se i dalje množe, a prečesto žene, deca i osobe u ranjivim situacijama podnose najteže breme posledica rata i sukoba.

Poštovanje, zaštita i ispunjavanje ljudskih prava je od suštinskog značaja za negovanje pravde i odgovornosti, kao i za okončanje nekažnjivosti. Ovo je jedna od temeljnih vrednosti i principa EU. Promovisanje opšteg poštovanja ljudskih prava je takođe ključni prioritet spoljne akcije EU, čemu smo čvrsto posvećeni. EU će takođe nastaviti da osuđuje kršenja i zloupotrebe ljudskih prava, kršenje međunarodnog humanitarnog prava, diskriminaciju, sužavanje građanskog prostora i napade na demokratiju i slobodu medija gde god da se dogode.

Zajedno sa 75. godina UDHR-a, obeležavamo i 30. godina Bečke deklaracije i Programa akcije, i 25. godina Deklaracije o braniocima ljudskih prava, uvažavajući njihovu ključnu ulogu kao aktera pozitivnih promena koji rade na promociji i ostvarivanju ljudskih prava. prava. Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima ostaje relevantnija nego ikad i stoji nam u dobroj poziciji još 75 godina i dalje dok primenjujemo njene principe da odgovorimo na trenutne izazove u našem sve digitalnijem svetu koji se već bori sa uticajima klimatskih promena.

Respect for #HumanRights & democracy is essential to take on global challenges. Youth are key actors to safeguard & promote human rights. It is our duty to support & provide a platform for their voices to advocate for meaningful change.#OurVoiceOurFuture #UDHR75 @EUinJordan pic.twitter.com/XQ2r44wQ9D

