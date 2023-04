Naslovna fotografija: Ambasada Izraela u Srbiji

Plamena Halačeva, zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji, uručila je EU nagradu publike za najbolje izvođenje u okviru jubilarnog 20. izdanja Beogradskog festivala igre, u prostorijama Nacionalne fondacije za umetničku igru u Beogradu. Publika je EU nagradu za najbolje izvođenje dodelila izraelskoj umetnici Orli Portal za predstavu Fakaruni.

„Ona je pravi majstor svog zanata, čija dela daju novi život folklornim formama, i oličenje su inovativnosti i kreativnosti. Njen rad je smelo svedočanstvo o moći plesa da spaja nespojivo, da inspiriše i naša uverenja da je tradiciju najbolje ostaviti netaknutom. Takođe mi je drago što kroz EU nagradu publike za najbolje izvođenje promovišemo i mladu srpsku vizulenu umetnicu i vajarku Andreu Prokopijević, koja je izradila ovu nagradu“, kazala je zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji, Plamena Halačeva, i dodala da Delegacija Evropske unije u Srbiji već godinama unazad podržava ovaj festival.

Jedan od osnivača i umetnička direktorka Beogradskog festivala igre, Aja Jung, istakla je da ove godine Delegacija Evropske unije takođe podržava ovo jubilarno izdanje festivala u izradi dokumentarnog filma i monografije o 20 godina postojanja Beogradskog festivala igre.

“Delegacija Evropske unije je skoro od početka prirodni partner ovom festivalu i zajedno smo divne projekte ostvarili do sada, od monografije, preko izložbi do edukativnih programa, odnosno, brojnih koreografskih radionica, majstorskih časova za baletske škole za decu sa teritorije čitave Srbije i to je svake godine bio jedan mali paralelni praznik igre”, kazala je Aja Jung.

Orli Portal, igračica, koreografkinja, pedagoškinja, terapeutkinja glasa i pokreta, i istraživačica folklora, izrazila je veliko zadovljstvo što je dobila priliku da učestvuje u Beogradskom festivalu igre i što je publika u Srbiji glasala da Fakaruni dobije nagradu za najbolje izvođenje.

„Ova nagrada nam je podstrek da još više i bolje stvaramo, da nastavimo sa radom s još više strasti“, kazala je Orli tokom ceremonije u koju se uključila putem video linka.

Beogradski festival igre slavi dve decenije kontinuiranog uspeha i međunarodne prepoznatljivosti. Od osnivanja je predstavljeno skoro 500 koreografskih radova, dok je svake godine festival u proseku pratilo 20.000 gledalaca i 100 akreditovanih novinara iz zemlje i inostranstva.

EU nagradu publike za najbolje izvođenje u okviru 20. jubilarnog izdanja Beogradskog festivala igre izradila je vizuelna umetnica i vajarka Andrea Prokopijević.