Svakog meseca 120 tona reciklažnog otpada sakupe stanovnici Pirota, Babušnice i još 15 drugih mesta u Srbiji, u okviru projekta „Odvajamo“, koji finansira Evropska unija.

Od novembra 2022. godine, 17 opština i gradova (Pirot, Babušnica, Bela Palanka, Dimitrovgrad, Pančevo, Čajetina, Čačak, Užice, Lučani, Kosjerić, Bajina Bašta, Požega, Ivanjica, Sremska Mitrovica, Šabac, Bogatić, Šid) počelo je sa sprovođenje sakupljanja reciklabilnog otpada odvojenog u domaćinstvima sa ciljem da što manje ovog otpada završi na deponijama u okviru projekta „Odvajamo“. Ove pionirske opštine već sakupile više od 120 tona reciklabilnog materijala dobrog kvaliteta svakog meseca, a u narednim mesecima se očekuje porast u količinama sakupljenog materijala u domaćinstvima.

Predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine, Evropske unije i Švedske sastali su se u Pirotu sa predstavnicima 17 trenutno najnaprednijih lokalnih samouprava u oblasti upravljanja otpadom. Učesnici sastanaka i radionica razgovarali su o izazovima i uspesima u sprovođenju projekta „Odvajamo“ kao i novim projektima koji dolaze.

Građani su preduzumljivi, a njihove reakcije veoma pozitivne – individualna domaćinstva su zadovoljna da su dobila plave kante za odvajanje otpada i da javna komunalna preduzeća dolaze redovno prema najavljenom rasporedu namenskim vozilima da sakupljaju suvi otpad iz tih kanti koji potom odlazi na liniju za sekundarnu separaciju u regionalne centre za upravljanje otpadom.

„U zemljama Evropske unije pokušavamo da odvajamo otpad maksimalno kako bi što manje otpada završilo na deponijama. To pomaže da smanjimo troškove koje imamo zbog zagađena i troškove samih deponija. To stvara i nova radna mesta, a ta stvar je veoma važna. Kada smo započeli projekat „Odvajamo“ sa Ministarstvom zaštite životne sredine i sa 17 opština u celoj zemlji uradili smo istraživanje koje je pokazalo da 94% građana podržava primarno odvajanje otpada kao meru smanjenja zagađenja. Danas smo jako zadovoljni i jako srećni što smo ovde u Pirotu sa još 16 opština gde ćemo razgovarati kako da ovaj projekat bude još uspešniji. Ovaj projekat pokazuje šta je to evropska solidarnost, radimo ga u duhu ‘Tima Evropa’ zajedno sa Švedskom,“ istakao je Antoan Avinjon, programski menadžer za životnu sredinu i borbu protiv klimatskih promena pri Delegaciji EU u Srbiji.

Ida Roteršverd, prva sekretarka Ambasade Švedske je izjavila da Švedska radi u bliskoj saradnji sa Evropskom unijom i Srbijom kako bi podržala Srbiju na njenom putu ka Evropskoj uniji.

„Mi, u oblasti zaštite životne sredine podržavamo mnoge stvari koje su važne za dobar kvalitet života u Srbiji, kao što je upravljanje otpadom, prerada voda, upravljanje kvalitetom vazduha, regulisanje industrijskog zagađenja i drugo. Drago nam je što vidimo da su građani širom Srbije spremni da krenu i da već odvajaju otpad kao što su papir, plastika, metal i staklo. Dobro je što angažujemo sve više i više građana, ali za ovo će biti potrebno vreme, treba se dugoročno posvetiti ovom procesu jer on traje, u Švedskoj je bilo potrebno barem deset godina da ljudi shvate značaj odvajanja otpada,“ dodala je Ida Roteršverd.

”Na ovom sastanku želimo da vidimo napredak i nove ideje i nove planove za budućnost prilikom realizacije ovog i sličnih projekata u oblasti zaštite životne sredine,” podvukao je pomoćnik ministra Dušan Čarkić.

Tokom organizovane radionice 17 opština moglo je da podeli i razmeni svoja iskustva u implementaciji i promociji ovog projekta kao i da se konsultuje sa partnerima na projektu o sledećim koracima i planovima za nove projekte iz oblasti životne sredine.