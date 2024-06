EU Info Point Novi Sad i Omladinski savez udruženja „OPENS“ pozivaju vas na susret organizacija civilnog društva „NVO Hub“ koji će se održati 10. juna, od 16:30 časova u Omladinskom centru OPENS (Bulevar despota Stefana 5) u Novom Sadu.

Ovaj događaj ima za cilj umrežavanje i jačanje organizacija civilnog društva iz Novog Sada i Vojvodine, kao i prezentovanje njihovog rada i mogućnosti koje pružaju zajednici. Susret je idealna prilika za sve zainteresovane da se informišu, povežu i podrže rad ovih organizacija.

Dođite da se upoznate sa radom organizacija civilnog društva, saznate više o njihovim programima i podržite njihov trud u unapređenju naše zajednice. Događaj je otvoren za sve građane, posebno mlade, koji žele da se aktivno uključe i doprinesu pozitivnim promenama.

Program

Edukativni deo:

Predstavnici organizacija civilnog društva imaće priliku da se informišu o mogućnostima koje pruža EU resurs centar – Novosadska novinarska škola.

Paralelna aktivnost za mlade biće „Veliki odmor u Centru“. Mladi će imati priliku da iskažu svoje mišljenje o aktuelnim temama u zajednici.

Sajamski deo:

Organizacije civilnog društva predstaviće svoje aktuelne programe i prilike koje nude mladima i svim ostalim zainteresovanim posetiocima na zabavan i interaktivan način.

Agenda:

16:30 – 18:30 – Paralelne sesije: Prezentacija EU resurs centra i „Veliki odmor u Centru“

18:30 – Sajam organizacija i svirka benda Klo Klo

Civilno društvo igra ključnu ulogu u svakoj zemlji koja teži članstvu u Evropskoj uniji. Osnaženo civilno društvo osigurava sprovođenje ovih principa u praksi i predstavlja suštinski element svake demokratije, pomažući građanima da razumeju neophodnost reformi u procesu EU integracija.

EU je najveći podržavalac civilnog društva u regionu, uključujući Srbiju, pružajući podršku na različite načine.

Pored finansijske podrške, EU nudi mogućnosti za snažnije i kolaborativnije kreiranje politika. Ove godine, organizacije civilnog društva i socijalni partneri sa Zapadnog Balkana po prvi put su u potpunosti uključeni u političke diskusije u okviru Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta.

Inicijative poput Civil Society and Media Facility su izdvojile preko 200 miliona evra između 2021. i 2023. godine. Pored toga, EU podržava European Endowment for Democracy koja promoviše male, inovativne i hrabre organizacije civilnog društva i medija. Kroz program Global Europe Human Rights and Democracy, EU je posvetila 1,5 milijardi evra za podršku civilnom društvu i ljudskim pravima širom sveta.