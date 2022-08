Hvala na strpljenju. Kod ovakih sastanaka, znate kada počinju, ali nikada ne znate kada će se završiti.

Danas sam ovde u Briselu ugostio predsednika Aleksandra Vučića iz Srbije i kosovskog premijera Albina Kurtija. Ovo je bio treći sastanak na visokom nivou u okviru dijaloga za normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije.

Dozvolite mi da kažem da današnji sastanak nije bio normalan sastanak. Ovo nije bio redovni sastanak.

Zajedno sa specijalnim predstavnikom EU Miroslavom Lajčakom, kome želim da se zahvalim na dobrom radu, sazvali smo ovaj sastanak jer se suočavamo sa veoma negativnim dešavanjima na terenu i povećanjem tenzija na severu Kosova.

Možemo reći da je ovaj sastanak bio o odgovornosti oba lidera da pronađu rešenja u dobroj veri, da obezbede mir i stabilnost u ovom delu Kosova – na severu Kosova.

I to se dešava kada se nalazimo u kritičnom trenutku za region i Evropu. Vidimo povratak rata na naš kontinent nakon ruske invazije na Ukrajinu. Pred nama je dramatičan i veoma opasan trenutak za naš kontinent. I ovo nije trenutak za povećanje tenzija – vreme je da se traže rešenja i rešavaju dugo nerešena pitanja.

Kao što sam rekao dvojici lidera, ovo je bio sastanak u režimu upravljanja krizom. To je bio sastanak za upravljanje kriznim situacijama, to nije bio običan sastanak. A cilj ovog sastanka je bio da se smiri situacija na terenu.

S druge strane, fokusirali smo se i na dalji put ka sveobuhvatnoj normalizaciji između Kosova i Srbije.

O ovom sveobuhvatnom sporazumu [o normalizaciji odnosa], oba lidera su imala priliku da govore – detaljno, jer su trenutne tenzije na terenu simptomi šireg pitanja nerešenog statusa njihovih odnosa. Ono što se dešava je simptom. Danas se to dešava tamo, sutra se može desiti negde drugde jer postoji suštinski problem.

Mislim da su i predsednik Vučić i premijer Kurti shvatili da ne postoji alternativa dijalogu [uz pomoć EU] da bi se rešio ovaj problem.

Među njima su, svakako, poznate razlike u pogledu toga kakav će biti konačan status odnosa između Kosova i Srbije, kakav bi on trebalo da bude. Ali oni su se složili da nastave sa redovnim razgovorima u narednom periodu kako bi se proces normalizacije brže pokrenuo.

To ću imati veoma visoko na svom dnevnom redu, uz posebnu podršku specijalnog predstavnika Evropske unije Miroslava Lajčaka.



Aktuelna pitanja su bila najhitnije tačke na našem dnevnom redu. Svedoci smo nedavnih tenzija oko registarskih tablica i dokumenata za ulazak/izlaz za osobe koji putuju između Kosova i Srbije.

Međunarodna zajednica ne želi da vidi obnavljanje tenzija u narednom periodu, a strane će biti u potpunosti odgovorne za svaku eskalaciju na terenu.

I nažalost, danas još nismo došli do dogovora. Ali to nije kraj priče. Oba lidera su se složila da proces treba da se nastavi, a razgovori će biti nastavljeni narednih dana. Ima još vremena do 1. septembra. Ja ne odustajem.



Danas dogovora nema, ali ne odustajemo. Moramo da nastavimo da razgovaramo, treba da tražimo rešenje. Proces će se nastaviti.

I, zatvarajući sastanak, jasno sam stavio do znanja obojici lidera da pristupanje Evropskoj uniji treba da ostane njihov krajnji cilj, na koji su se obojica obavezali. A za to treba da pronađu način da napreduju na ovom putu – a prvi korak na tom putu je traženje rešenja za trenutnu situaciju.

Bio je to dug dan sastanaka i mislim da je najvažniji ishod reći da smo se složili da moramo da nastavimo da radimo zajedno, na politički inteligentan i odgovoran način, tražeći sveobuhvatno i obostrano prihvatljivo rešenje u situaciji koja stvara nesigurnost i nestabilnost, pre svega za građane regiona, ali i za Evropu u celini.

Naša je odgovornost i dužnost da nastavimo da radimo u cilju traženja rešenja koje danas, nažalost, nije bilo moguće.

Mnogo vam zahvaljujem na pažnji.

