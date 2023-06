Evropske integracije su mogućnost za institucije, kompanije i građane Srbije da unaprede svoj život, zajednicu ili poslovanje – poruka je sa početka EU nedelje mogućnosti, koja će se do ponedeljka održavati u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

Tokom svečanog otvaranja, zvaničnici Republike Srbije i EU potpisali su sporazum o novim donacijama kroz Instrument za pretpristupnu pomoć. Nastavak saradnje pozdravio je i evropski komesar za susedstvo i proširenje Oliver Varheji.

„Evropska unija već jeste najveći investitor i trgovinski partner Srbiji, stvarajući čvrstu vezu od koje obe strane imaju korist. I, kao što vidite, spremni smo da dodatno uložimo u naše partnerstvo i saradnju. Ovo je jedinstvena mogućnost da stvorimo prosperitetnu budućnost. Hajde da je ugrabimo zajedno“, rekao je Varheji.

Doprinos Evropske unije novim projektima i programima je 162 miliona evra. Cilj ovakvih fondova su progresivni, pozitivni pomaci u regionu, dok traje prilagođavanje zakona i sistema u procesu proširenja. Srbija koristi ova sredstva od 2007. godine, a ta sredstva do sada su iskorišćena za obnovu bolnica, modernizaciju javne uprave, obnovu spomenika kulture, izgradnju postrojenja za zaštitu životne sredine, unapređenje obrazovanja, poboljšanje poslovanja i u brojnim drugim oblastima.

„Naša misija, moja misija je da učinimo Srbiju još većim delom EU privrede i društva kako napreduje na svom putu integracije. To znači pristup za više srpskih kompanija najvećem jedinstvenom tržištu na svetu, sa preko 500 miliona potrošača. To znači slobodno kretanje ljudi, robe i kapitala i pristup svim mogućnostima koje Evropa nudi. Od najsavremenijih istraživanja i razvoja u IT i biotehnologiji, vodećih svetskih studenata i stručnjaka u različitim oblastima do nekih od najboljih poljoprivrednih proizvoda u Evropi, Srbija ima šta da ponudi EU“, rekao je ambasador Žiofre.

“Paket sredstava koja smo sada potpisali iznosi skoro 200 miliona evra – 162 miliona su bespovratna sredstva EU, a dodatno je sufinansiranje Srbije, koja je neophodno kako bismo i našim doprinosom dokazali ozbiljnost u ovom procesu. Najveći deo će biti usmeren na Zelenu agendu. Recimo, zahvaljujući postrojenju za obradu otpadnih voda, svi u Zlatiborsko-moravičkom okrugu, u kom živi oko 100.000 ljudi, dobiće kanalizaciju. Govorimo o konkretnim koristima za pojedince, za sve nas, posebno u lokalnim sredinama”, rekla je ministarka Tanja Miščević.

Novi paket pomoći usmeren je na vladavinu prava, reformu pravosuđa, proces evropskih integracija, reformu javne uprave i primenu Zelene agende.

Najveći deo sredstava koje daje EU izdvojen je na sektor životne sredine, gde će više od 72 miliona evra biti iskorišćeno za unapređenje infrastrukture i povećanje institucionalnih kapaciteta za zaštitu životne sredine, kao i upravljanje i ublažavanje klimatskih promena kroz promociju principa Zelene agende. Deo tih sredstava predviđen je za izgradnju postrojenja za prerađivanje otpadnih voda za Zlatiborski i Moravički okrug.

EU nedelja mogućnosti jedinstvena je serija događaja koja se održava od 21. do 26. juna u Beogradu (MTS dvorana), Novom Sadu (Novosadski sajam) i Nišu (hotel „Tami“). Nedelju mogućnosti partnerski organizuju Delegacija EU u Srbiji i Vlada Republike Srbije.

Tokom pet dana, biće održano više od 120 informativnih sesija i panela, a zainteresovani će moći da saznaju kako da konkurišu za programe, projekte i fondove EU. Biće predstavljene brojne mogućnosti za preduzetnike, privrednike, poljoprivrednike, studente, učenike, nastavnike, inovatore, institucije, lokalne samouprave, medije udruženja građana i druge organizacije.