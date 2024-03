Žarka Svirčev, doktorka književnosti iz Bečeja je viša naučna saradnica u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu, a povodom Međunarodnog dana žena govorila je za portal MojBečej, u okviru programa „Perspektive – žene u lokalnim medijima”.

Primarno polje rada Žarke Svirčev je književna istoriografija, ali se ona bavi i drugim fenomenima, što savremene kulture, što kulture 20. veka. Međunarodni dan žena je za našu sagovornicu, pre svega, podsetnik na veliku borbu žena za rodnu ravnopravnost koja još uvek nije stigla do svog cilja, iako su rezultati te borbe, naravno, rezultati vidljivi.

“Osmi mart uvek dočekujem s velikim poštovanjem, s radošću i velikom zahvalnošću i uvek sam svesna da sam danas tu gde jesam, u sferi nauke i kulture, zahvaljujući generacijama žena koje su se borile da najpre devojčice upišu osnovne škole, a potom da žene mogu da stupe na fakultete i da doktoriraju. To je bezmalo vek borbe da ja budem tu gde jesam”, kaže Žarka Svirčev.

“Kada pomislim na rodnu ravnopravnost zaista mi je prva asocijacija sloboda. Sloboda samoizražavaja i sloboda egzistencije u materijalnom smislu. To može da deluje kao floskula, to može da deluje kao i tautologija, ali je odsustvo te slobode i dalje realnost nekih žena bez obzira gde one da rade ili ne rade”.

Svirčev objašnjava da joj je drago što na nacionalnom, ali i na lokalnom nivou postoje snažne ženske inicijative i grupe koje rade vrlo ozbiljno, požrtvovano i temeljno.

“Dakle, žene se samoorganizuju i to je jedan od ključnih načina da uradimo nešto jer vidimo da ne možemo da čekamo”, ističe naša sagovornica.

O naučnom radu i književnosti, sistemu obrazovanja i nejednakosti, ali bezbednosti žena i samoorganizovanju saznajte više u intervjuu.

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji pridružuje se globalnom pokretu u obeležavanju Međunarodnog dana žena, ističući važnost osnaživanja žena i postizanja punog uključivanja i ravnopravnosti polova u svim sferama društva.

