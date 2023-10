Pozivamo vas na jednodnevnu planinarsko-prijateljsku akciju na deonici Evropskog pešačkog puta E7 na Kameničkom Visu. Ovu akciju zajednički organizuju Planinarski klub Železničar Niš, Lokalna fondacija Niš i EU info kutak Niš. Okupljanje svih zainteresovanih planinara i ljubitelja prirode je zakazano za nedelju 15. oktobar u periodu od 8:30 do 9:00 časova u selu Kamenica. Početak akcije je zakazan za 9:00.

Ova pešačka staza je deo Evropskog pešačkog puta E7 koji prolazi kroz Niš. Evropske pešačke puteve je osmislila Evropska pešačka asocijacia (ERA). Do sada je definisano 12 evropskih pešačkih puteva i njihova ukupna dužina prelazi 55 000 km. Spadaju u lake staze za koje nije potrebna dodatna oprema za kretanje. Pešački put E7 prolazi kroz Portugaliju, Španiju, Andoru, Francusku, Italiju, Sloveniju, Hrvatsku, Mađarsku i Srbiju. U okviru staza su uvršteni najlepši predeli Srbije.

Deo evropskog pešačkog puta E7, koji prolazi kroz Niš, ide kroz Miljkovac, Cerje, zatim preko Kameničkog visa i izletišta Dabilo se spušta do Srećkovog vrela, pa dalje do gradske Tvrđave, a nakon toga nišavskim kejom do Niške banje i završava preko Mosora i Bojaninih voda na devojačkom grobu. Uz podršku Lokalne fondacije Niš, deo puta koji prolazi kroz Niš je nedavno obeležen signalizacijom koja pešacima, trkačima i planinarima olakšava kretanje ovim delom koridora.

Detalji akcije Kamenica-Kamenički vis-Kamenica:

-datum: 15. oktobar

-vreme okupljanja: 08:30-09:00h

-lokacija (okupljanje): Kamenica, kod stanice

-vreme na stazi: oko 7h

-težina akcije: laka

-dužina akcije: 6,5km

-očekivano vreme izlaska na Kamenički vis 11 časova (gde pravimo pauzu za druženje u trajanju od 2 časa)

-Očekivano vreme povratka 16 časova

LINK za prijavu: https://euinfo.civicatalyst.org/planinarski_dan

Potrebna oprema:

-udobne patike/cipele

-voda 2L

-hrana iz ranca

-sredstvo za zaštitu kože od sunca

Kako doći:

Na zakazano mesto susreta moguće je doći sopstvenim prevozom ili autobusom br 14A čiji je red vožnje zakazan za nedelju u 8:20 (polazak sa prigradske autobuske stanice iz Niša) i 15:40 (polazak iz Cerja).

NAPOMENA:

Organizator zadržava pravo da otkaže uspon u slučaju vremenskih neprilika (o čemu će učesnici biti blagovremeno obavešteni), da ne dozvoli uspon planinarima sa neodgovarajućom opremom kao i da udalji sa uspona nedisciplinovane učesnike.

Svi učesnici akcije učestvuju na sopstvenu odgovornost. Od učesnika se očekuje maksimalna odgovornost prema sebi i ostalim učesnicima uspona, kao i poštovanje Pravilnika o bezbednosti i izvođenju planinarskih akcija PSS-a.

Vodič na stazi je Milan Živković.