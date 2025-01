Standardi kvaliteta voća i povrća, kao i jaja, živinskog mesa, i mleka, zatim nacrt Zakona o vinu, strategije o podsticanju zdravijih navika o ishrani i brojni pravilnici o tržišnim standardima – najvažniji su rezultati projekta „Jačanje i adaptacija administrativnih kapaciteta za uvođenje zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta“. Ovaj projekat predstavlja značajan korak u usklađivanju sektora poljoprivrede Srbije sa standardima Evropske unije, a njegov uspešan završetak obeležen je juče u Beogradu. Sledeći korak, nakon završetka projekta, jeste brzo usvajanje nacrta zakona, što će biti najbolja ocena za održivost postignutih rezultata.

Tokom trajanja ovog projekta, stručnjaci iz Litvanije, Francuske, Nemačke, Italije i Poljske obučavali su kolege iz Srbije, kako bi se osnažili administrativni i tehnički kapaciteti srpskih institucija za sprovođenje mehanizama Zajedničke organizacije tržišta (ZOT) u skladu sa propisima EU.

Na svečanosti se obratio predstavnik Delegacije Evropske unije u Srbiji, Elgars Ozolins, šef Operacija III. On je podsetio okupljene da EU pomaže Srbiji u njenim nastojanjima da se uskladi sa politikama EU, te da je u sektor srpske poljoprivrede do danas uloženo više od 150 miliona evra, ne računajući priliku koju imaju srpski poljoprivrednici i agroprerađivači, a to je pristup 463 miliona evra iz IPARD fondova, od 2014. do 2027. godine.

„U okviru ovog projekta obavljen je ozbiljan zakonodavni rad, koji je rezultirao nacrtima zakona za usklađivanje pravila i propisa sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom. Ohrabrio bih da se svi ovi nacrti uskoro usvoje, pretvore u pravno obavezujuće dokumente i da njihova primena započne u razumnom roku“, rekao je Ozolins.

U kontekstu poljoprivrednog tržišta, važno je podsetiti i da se vrednost izvoza poljoprivrednih proizvoda iz Srbije u EU udvostručila sa 1,1 milijarde evra u 2013. godini na 2,2 milijarde evra u 2023. godini, te da EU očekuje da će ti brojevi nastaviti da rastu.

U ime Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, obratio se pomoćnik ministra, Nenad Katanić, koji je izrazio uverenje da će u što kraćem roku doneti sve propsie koji su urađeni tokom ovog projekta, te se, u ime Ministarstva, zahvalio Evropskoj uniji, koja je finansirala ovaj projekat sa 1,8 miliona evra.

“Sproveden je veliki broj ekspertskih misija, kao i studijske posete relevantnim institucijama u Republici Poljskoj, Republici Litvaniji i Republici Francuskoj, a iskreno verujem da će iskustva koja smo stekli tokom ovog projekta biti od velikog značajna na našem putu ka EU u ovoj oblasti”, rekao je Katanić.

