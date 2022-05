Svaki pojedinac ima važnu ulogu u odgovoru na govor mržnje pozitivnim govorom i uzajamnim poštovanjem. Ovo je bila jedna od ključnih poruka na predstavljanju zajedničke kampanje Evropske unije i Saveta Evrope „Blokiraj mržnju. Podeli ljubav!“ danas u Beogradu.

Kampanja „Blokiraj mržnju. Podeli ljubav!” ima za cilj borbu protiv različitih oblika govora mržnje usmerenih na određene zajednice i pojedince u Srbiji, posebno one iz osetljivih i manjinskih grupa.

„Samo zato što dolazi kroz reči, govor mržnje nije ništa manji napad i ne nosi manje posledice. Rečima ili slikama, onlajn ili oflajn, to je i dalje oblik napada, agresije i neopravdanog čina protiv ljudskih prava i sloboda. Povređuje ljude, izaziva duboku ljudsku patnju i lako može dovesti do fatalnih ishoda. Ipak, to je svakodnevna realnost širom sveta, ubrzana onlajn sferom, koja zahteva snažne zajedničke napore i institucija i pojedinaca u borbi protiv nje. Srbija nije imuna na takvu realnost, sa govorom mržnje i diskriminatorskom terminologijom, koja se često koristi i toleriše u medijima i kojom se retko bave regulatorn organi ili tužioci, kao što je navedeno u prethodnom izveštaju o napretku. Ova pojava je bitka koju treba da vodimo zajedno, bitka u kojoj svaki pojedinac može da izvrši ogroman uticaj. Kao korak u tom pravcu, Evropska komisija je zajedno sa Fejsbukom, Tviterom, Jutjubom i Majkrosoftom 2016. godine objavila „Kodeks ponašanja u borbi protiv nezakonitog govora mržnje na internetu“, rekao ambasador Evropske unije u Republici Srbiji, Emanuele Žiofre.

Ova kampanja intenzivno će komunicirati o važnosti zaštite ljudskih prava kao jednoj od temeljnih vrednosti svake države.

„Govor mržnje nije sloboda govora. Upravo to je razlog zašto smo bili aktivni u donošenju izmena Zakona o zabrani diskriminacije i donošenju Zakona o rodnoj ravnopravnosti i drugim zakonima koji regulišu govor mržnje. Ova kampanja i svi zakoni koje je Srbija donela su veliki prilog izgradnji kulture ljudskih prava u Srbiji, a koliko ćemo biti uspešni u njoj, zavisi od svih nas“, rekla je Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Srbije.

Svako od nas može postati meta govora mržnje, bez obzira kojem društvenom sloju pripadamo, ali on svakako najviše pogađa najugroženije – žene, manjine, osobe sa invaliditetom.

Verena Tejlor, direktorka Kancelarije Generalnog direktorata za programe Saveta Evrope pozvala je učesnike da se pridruže ovoj kampanji. „Da bismo promovisali vrednosti koje zastupaju Savet Evrope i Evropska unija, potrebno je jako malo: umesto deljenja i objavljivanja sadržaja kroz koje se propagira mržnja – da poštujemo jedni druge. Ako počnemo sa ovim malim koracima, zajedno ćemo postići mnogo“, rekla je Tejlor.

„Ovo je pravo vreme da svi u Srbiji blokiraju mržnju i podele ljubav“, rekao je u pozdravnoj reči Tobijas Flesenkemper, šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu. „Danas, kada obeležavamo 73. godišnjicu osnivanja Saveta Evrope, želimo da podsetimo na to da su poštovanje različitosti i jednakosti pravi uslovi za evropsko jedinstvo i demokratiju, a to je upravo ono što naša kampanja podržava.“

Kampanja „Blokiraj mržnju. Podeli ljubav!” će se odvijati onlajn, putem stranica na društvenim mrežama (Facebook; Instagram; Twitter), kao i kroz javne događaje. U ove aktivnosti biće uključene istaknute javne ličnosti, institucije i aktivistkinje/aktivisti, koji će kroz lična iskustva, svedočenja i razmenu dobrih praksi promovisati različitost i ravnopravnost u Srbiji i regionu.

Ambasadorke i ambasadori kampanje protiv govora mržnje u Srbiji su istaknute javne ličnosti iz sveta glume: Milena Radulović, Sandra Silađev, Miloš Timotijević i Slaven Došlo. Takođe, ovu kampanju su podržale i mlade ambasadorke: Andrijana Nikitović, Teodora Cekić i Anđa Stanojković. Svi oni, podržali su kampanju jer veruju da zajedno možemo napraviti pozitivnu promenu i postati inkluzivnije i ravnopravnije društvo nego što smo to danas.

Kampanja se provodi u okviru projekta „Promocija različitosti i ravnopravnosti u Srbiji“ koja je deo zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“. Ovaj program podržava ključne lokalne aktere i korisničke institucije u Srbiji i na Zapadnom Balkanu u borbi protiv diskriminacije, govora mržnje i zločina iz mržnje, kao i u borbi protiv diskriminacije prema manjinama i promovisanju prava LGBTI osoba, a posebno je usmeren prema ugroženim grupama u našem društvu.