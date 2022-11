“Kako da nas zelena energija pokreće – moja lego vetrenjača”

Pozivamo sve zainteresovane roditelje i staratelje da prijave svoju decu uzrasta od 7 do 14 godina na drugu u nizu „Zelenu robokids radionicu“ koja će se održati u subotu 5. novembra od 12 časova u prostorijama EU info kutka Niš u ulici Vožda Karađorđa 5 u Nišu.

Tokom radionice deca će pomoću lego kockica praviti robot vetrogeneratore, odnosno vetrenjače koristeći senzore i motore kako bi se njihova kreacija pokretala. U uvodnom delu radionice, predavači će sa polaznicima kroz krataki razgovor pojasniti šta su obnovljivi izvori energije, na koji način se koriste, kako se mogu više eksploatisati i zbog čega su oni važni za nas i naše okruženje. Nakon uvodnog razgovora, deca pristupaju izradi vetrenjača od lego kockica, a potom prelaze i na programerski deo zadatka, sve uz jasna upustva i uz vođenu priču predavača. Na ovaj način osim edukativnog dela, nastojimo da negujemo maštu, podstičemo kreativnost i razvijamo inovativnost i logički um kod naših malih robotičara.

Zelene robokids radionice organizuje EU info kutak Niš u saradnji sa Dečijim inovacionim centrom, koji se bavi edukacijom dece i mladih u oblasti tehničkih nauka, prvenstveno robotike, elektronike i programiranja. Radionicu će voditi iskusni predavači Dečijeg inovacionog centra:

Anica Pavlović, master.ing elektrotehnike i računarstva

Dušića Mitrović, diplomirani informatičar

Vladislav Marković, diplomirani fizičar

Tatijana Prica, diplomirani mašinski inženjer

Uroš Nedeljković, informatičar

Zelene robokids radionice su osmišljene tako da deci razvijaju samopouzdanje, približavaju im nauku i čine ih spremnijim da svoje ideje pretoče u funkcionalne, stvarne proizvode.

Učešće na radionici je besplatno, a sve materijale potrebne za rad obezbeđuje organizator. Svi zainteresovani učesnici mogu se prijaviti do petka, 4. novembra ili do popunjavanja kapaciteta radionice i to popunjavanjem formulara koji se nalazi na sledećem linku. Prednost učešća imaju deca koja nisu učestvovala na prethodnoj radionici u ovom ciklusu kako bi se što većem broju mališana dala mogućnost učešća.

