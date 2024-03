EU info kutak Niš poklanja svim sugrađankama i sugrađanima premijerno izvođenje u Nišu predstave „Svet bez žena“ Bitef teatra i Centra za kulturnu dekontaminaciju iz Beograda. Predstava će biti izvedena 28. marta od 20 časova u Narodnom pozorištu Niš.

Besplatne ulaznice za predstavu moguće je preuzeti na blagajni Narodnog pozorišta Niš, svakog radnog dana od 10 do 20 časova.

„Svet bez žena“ je autorski projekat Maje Pelević i Olge Dimitrijević u kome autorke polaze od istraživanja strukturalnih nejednakosti u srpskom pozorištu, poput neravnopravnosti žena, nejednakih nadnica, normalizovanog nasilja, reprodukcije patrijarhalnih kapitalističkih obrazaca, i dolaze do pitanja: „Ko ima pravo da radi, u kojim uslovima i koliko da bude plaćen za svoj rad?“ Predstava preispituje koji su uopšte dometi angažovane umetnosti danas, kao i na koji način ljubav (prema umetnosti) predstavlja najpodmukliji izvor društvene represije.

Iako sa svojim zakonitostima, specifičnostima i statusom deluje da je izmešteno iz „normalnog“ života, pozorište funkcioniše kao odlična studija slučaja za šire društvene procese. Stoga se pitanje žena i rada ne tretira samo u okviru pozorišnog konteksta, već kao ključni motiv za promišljanje nekih budućih emancipatornih politika. Ako u pozorištu, u kom zamišljamo drugačije i nove svetove, ne možemo da prevaziđemo odnose moći i da smislimo nove modele, kako ćemo to uspeti u stvarnom svetu? Predstava ide izvan prebrojavanja, kvota i okvira liberalnog feminizma, pokušavajući da otvori prostor za zamišljanje političkih i afektivnih akcija koje intervenišu u postojeći sistem i strukture nejednakosti. Možemo li ponovo da zamislimo sindikalnu borbu u teatru? A sindikat žena? Šta ako bi žene u teatru stupile u generalni štrajk? Da li bi to bilo zbog niskih plata ili zbog seksizma i mizoginije kojima su neprestano izložene? Slalom kroz ove teme vodi nas do pokušaja traganja za novim jezikom, koji je i politički, i pozorišni i poetski – novi jezik žena, rada i levice za dane koji dolaze.

O autorkama:

Maja Pelević je diplomirala dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i doktorirala na Odseku za teoriju umetnosti i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Njene drame „Pomorandžina kora“, „Ja ili neko drugi“, „Bolivud, Beograd-Berlin“, „Možda smo mi Miki Maus“ prevedene su na mnoge svetske jezike, igrane širom Srbije i Evrope i objavljene u brojnim antologijama. Od 2012. bavi se i režijom, autorskim projektima („Oni žive“, „Posledice“, „Nema nade“, „Sloboda je najskuplja kapitalistička reč“, „Lounli plenet“) i izvodi svoje komade. Dobitnica je mnogih značajnih nagrada, među kojima su i „Borislav Mihajlović Mihiz“ za dramsko stvaralaštvo i „Sterijina nagrada“ za najbolji savremeni tekst za drame „Pomorandžina kora“ i „Poslednje devojčice“. Živi i radi u Beogradu i Bečićima. Priželjkuje apokalipsu.

Olga Dimitrijević, rođena 1984. u Beogradu, SFRJ. U svom radu istražuje teme društvenih borbi i nepravdi, ženskog prijateljstva i solidarnosti, kvir istorije, granica političke imaginacije i mogućnosti boljeg sveta. Autorka brojnih drama („Moja ti“, „Narodna drama“, „Radnici umiru pevajući“) i autorskih projekata „Crvena ljubav“, po romanu Aleksandre Kolontaj, „Sloboda je najskuplja kapitalistička reč“, „Lepa Brena prodžekt“ (sa Vladimirom Aleksićem), „Lounli planet“ (sa grupom autora), „Radio Šabac“, „Drama o kraju sveta“. Dramaturškinja na brojnim predstavama u zemlji i inostranstvu, i dobitnica nekoliko nagrada za svoj rad. Učesnica Međunarodnog foruma Teatartrefena 2019. godine. Živi i radi između Beograda i Rijeke. Često sanja revoluciju.

Predstava je nastala u koprodukciji Bitefa i Centra za kulturnu dekontaminaciju. 2022. godine publika BITEF festivala proglasila je „Svet bez žena“ najboljom predstavom.

Događaj je deo Osmomartovske kampanje koju ove godine nizom događaja obeležavaju Delegacije EU u Srbiji i EU info mreža u saradnji sa partnerima.