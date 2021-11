Evropski dnevnik više je od običnog vodiča, kažu učesnici vebinara posvećenom promociji njegovog 12. po redu izdanja i predstavljanju ovogodišnjeg konkursa „Evropa i ja“. Pobednici pu nekim od prethodnih ciklusa kažu da im je ova publikacija pomogla da saznaju mnoge stvari koje do tada nisu znali, ali i da odaberu svoje buduće pozive.

Strahinja Milićević je prošlogodišnji pobednik koji se takmičio u kategoriji multimedija, te kreirao video igricu o zagađenju „Reciklirko“ posvećenu mladima, kako bi shvatili da treba da čuvaju svoju planetu.

„To mi je bila prva igrica koju sam napravio, što me je motivisalo da odaberem svoju buduću profesiju. Danas, zbog Evropskog dnevnika, studiram informacione tehnologije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu“, priča Strahinja.

Slično iskustvo je imala i Jovana Tešić koja sa svojim video radom pobedila na konkursu, zbog čega je odlučila da nastavi da se bavi kreativnim stvarima i upisala scenski dizajn na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

„Tada sam imala 17 godina i to mi je bilo prvo iskustvo tog tipa, van formalnog obrazovanja, nekako me je oslobodilo i motivisalo. Naizgled su mi teme o EU bile nepristupačne, ali shvalita sam da mi to već sve znamo samo treba da osvestimo. Posebno mi je značila nagrada, a tada je to bilo putovanje u Budimpeštu, Beč i Ljubljanu. To nisu bile obične turističke ture, nego smo posetili neke važne državne institucije, što inače ne bismo imali prilike. Sve je bilo prilagođeno mladima i svima je bilo jako zanimljivo i edukativno“, priča nam svoje iskustvo Jovana.

Prelistaj Dnevnik

Sve ovo jeste cilj Evropskog dnevika, da srednjoškolce u Srbiji informiše o Evropskoj uniji, njenim institucijama, članicama, vrednostima i drugim relevantnim temama za mlade, a nagradnja putovanja konkursa pružaju im priliku da se sa tom istom Evropskom unijom upoznaju iz prve ruke i iskuse, bar na kratko, svakodnevni život u EU.

Ovaj vodič, osim učenicima i učenicama, može da posluži i profesorima i profesorkama kao pomoćno nastavno sredstvo. Pokriva širok spektar tema od nastanka EU i njenih institucija, preko ekologije, ljudskih i manjinskih prava, zajedničkog tržišta i valute EU, do mogućnosti za nastavak obrazovanja u nekoj od zemalja članica EU, a poseban deo posvećen je odnosu Srbije i EU kako bi se učenicima i učenicama približio proces pregovora o pristupanju Evropskoj uniji.

Andor Šereš iz Evropskog parlamenta mladih Srbije kaže da su ovo teme o kojima mladi moraju da se informišu, kako bi dobili prave informacije i uvideli prednosti priključenja Srbije EU.

„Većina mladih u većim mestima ima pozitivno mišljenje o EU, međutim u manjim sredinama dobijamo pravu sliku. Moje iskustvo je da generalno oni ne vide neki boljitak od EU, osećaju se udaljeno od te teme. Često dobijamo pitanja kao što je – Zašto je nama Evropa bitna? Redovno pratim Krovnu organizciju mladih Srbije i poslednji izveštaj kaže da 39 odsto mladih ima pozitivno mišljenje, a negativno 33 odsto, ostali su neopredeljeni. Problem je što većina mišljenje bazira na površnim ili pogrenim informacijama, kao što je na primer jedan od čestih motiva- da su naši najveći donatori Rusija ili Kina“, objašnjava Šereš.

Upravo na suzbijanju pogrešnih informacija i razbijanju evroskepticizma radilo se i u predstavi „Povuci potegni“ koja je deo projekta „European Youth Engagement Network – EYE-Net“ čiji je nosilac pozorišna trupa Drž ne daj, a nastala uz podršku Evropske unije, kroz program „Evropa za građane i građanke“. Jedan od učesnika u predstavi bio je i Milan Inić, poznatiji kao jutjuber Yasserstein, koji tvrdi da je nakon što se i sam upoznao sa temama vezanim za EU dosta promenio u svom pristupu radu.

„Takva jedna aktivnost je mene probudila pa sam sebi rekao – „Dobro Milane, imaš platformu koja je šaljive prirode, ali moraš da ubaciš i neku edukativnu notu“. Hteo sam da pošaljem poruke koje će ostati iza nas. Da ne bude sve samo od danas za sutra. To isto pokušava i Evropski dnevnik“, rekao je Milan.

Ovo su samo neki od razloga zašto je ova publikacija važna za sve srednjoškolce, a do sada ih je oko 400 učestvoalo u konkursu i oni su pravi promoteri evropskih vrednosti.

Ove godine srednjoškolce prvog, drugog i trećeg razreda, očekuje nagradni konkurs „Evropa i ja“, koji kreće 15. novembra. Ovogodišnjim konkursom predviđeno je pet takmičarskih kategorija: fotografija, video, blog, angažovani umetnički rad i multimedija na teme: EU i Srbija, EU u mom svakodnevnom životu, Mitovi o EU, Ljudska prava- moja prava, Životna sredina i klimatske promene su važne.

Izbor najboljih i najkreativnijih biće zajednički poduhvat publike i strućnog žirija. Nakon perioda prijava koji traje do 07. februara 2022, posetioci našeg portala – www.evropskidnevnik.rs moći da glasaju za pobednike ovog takmičenja od 10. februara do 1. marta 2022.

15 najboljih radova će biti nagrađeno putovanjem u jednu zemlju članicu EU u prvoj polovini 2022. godine, kako bi iz prve ruke osetili kako izgleda svakodnevni život u EU*.

Srednjoškolci koji žele da dobiju štampano izdanje ovogodišnjeg Dnevnika, mogu ga potražiti u školama, početkom decembra, a mogu svoj besplatni primerak zatražiti i preko email adrese evropskidnevnik@euinfo.rs. Online izdanje dostupno je na ovom linku.

*Datum putovanja u okviru nagradnog konkursa je podležan promeni u zavisnosti od situacije epidemije COVID 19 u vreme putovanja. Ukoliko pandemija COVID 19 ne dozvoli da se realizuje putovanje nagrađeni će dobiti vredne vaučere u skladu sa propozicijama konkursa.