Prema poslednjim podacima iz godišnjeg izdanja regionalnog Indeksa participacije mladih, u Srbiji je u 2023. godini bilo 18,5 odsto mladih starosti 15-29 godina nezaposleno, što je povećanje za 1,4 odsto u odnosu na podatak iz prethodnog godišnjeg Indeksa participacije mladih, to jest 17,1 odsto u 2022. godini.

Na predstavljanju osmog godišnjeg izdanja regionalnog Indeksa participacije mladih (Youth Participation Index – YPI), koje obuhvata podatke za 2023. godinu, ukazano je i na nedovoljnu zastupljenost mladih u političkom životu širom regiona Zapadnog Balkana i Turske, isključenost iz zapošljavanja i obrazovanja određenih kategorija mladih, kao i na rizike poput dugotrajne nezaposlenosti i siromaštva, posebno za mlade žene i one koji žive na selu.

Osmo izdanje Indeksa participacije mladih poseban fokus stavlja na institucionalnoj participaciji mladih u politici i s tim u vezi pokazuje da su mladi jedna od najmanje zastupljenih grupa u parlamentima u regionu Zapadnog Balkana i Turske sa manje od 5 odsto, dok u vladama u regionu, u periodu koji pokriva istraživanje, nije bilo ministara/ministarki mlađih od 30 godina a broj zamenika/zamenica ministara iz ove grupacije bio je gotovo zanemarljiv.

„Politička participacija mladih je bitna tema za sve, posebno što su rezultati Indeksa jedan od izvora podataka donosiocima odluka za kreiranje politika zasnovanim na podacima i prioritizaciju aktivnosti u oblasti omladinske politike. Aktivno učešće mladih u društvu prepoznato je i u Strategiji za mlade u Republici Srbiji za period od 2023. do 2030. godine, pre svega kroz poseban cilj: Mladi su aktivni učesnici društva na svim nivoima i kroz 5 mera za njegovu realizaciju. Učešće mladih u svim procesima kao i poštovanje principa da niko ne bude izostavljen je preduslov napretka svakog društva“, rekla je Snežana Klašnja, savetnica za omladinsku politiku Ministarstva turizma i omladine.

Već osam godina, Indeks participacije mladih objavljuje se kao mehanizam za dobijanje uvida u širok politički, ekonomski i društveni kontekst koji može osnažiti ili ometati participaciju mladih u društvu. Pokrivajući osmogodišnju seriju podataka, prikupljanih od 2016. do 2023. godine Indeks participacije mladih pruža sveobuhvatan pregled mogućnosti za mlade kroz prizmu od 25 indikatora političke, ekonomske i društvene participacije.

„Kao aktivni građani i građanke, mladi mogu pozivati na odgovornost institucija, poštovanje demokratskih vrednosti i transparentnost delovanja institucija. Ovo je posebno važno za region Zapadnog Balkana, koji aktivno radi na jačanju demokratije, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji. Evropska unija spremno podržava projekte koji jačaju regionalnu saradnju i u praksu stavljaju principe participativne demokratije“, rekla je Plamena Halačeva, zamenica ambasadora Evropske unije u Srbiji.

„Mi u Fondaciji Ana i Vlade Divac čvrsto verujemo da je participacija mladih, kao i njihovo obrazovanje i ekonomsko osnaživanje, ključ razvoja jednog društva a Indeks participacije mladih vidimo kao jedinstvenu regionalnu komparativnu metodologiju prikupljanja podataka i praćenja učešća mladih u procesima donošenja odluka u političkoj, ekonomskoj i socijalnoj sferi. Indeks analizira stanje na teritoriji celog Zapadnog Balkana i Turske na ove teme, što nam omogućava identifikovanje zajedničkih izazova, ali i mogućih rešenja, kao i niz preporuka za unapređenje položaja mladih u regionu”, rekla je Ana Košel, direktorka Fondacije Ana i Vlade Divac na otvaranju konferencije.

Indeks participacije mladih predstavlja konkretan alat za donosioce odluka i organizacije civilnog društva u kreiranju programa prilagođenih stvarnim potrebama mladih, i daje mogućnost praćenja pozitivnih ili negativnih trendova, što značajno doprinosi planiranju daljih koraka po pitanju unapređenja položaja mladih.

Svake godine Indeks posebno ukazuje na položaj mladih koji nisu zaposleni, niti su u procesu obrazovanja i obuka, to jest mladih koji su u NEET statusu.

View this post on Instagram A post shared by Ana and Vlade Divac Foundation (@fondacijadivac)



„U oblastima ekonomske i socijalne participacije, iz godine u godinu beležimo podatak da skoro svaka četvrta mlada osoba u regionu ima status NEET osobe, a u posebno osetljivom položaju su mlade žene između 25 i 29 godina. Prema poslednjim podacima, preko 19 odsto mladih ljudi u Srbiji je u riziku od siromaštva, što praktično znači da oko 200 hiljada mladih živi sa manje od 300 evra mesečno. Kad ovome pridružimo podatak da su preko 15 odsto njih korisnici socijalne pomoći, možemo zaključiti da je još mnogo posla pred nama na polju unapređenja položaja mladih“, rekla je Mirjana Mirosavljević Bobić, menadžerka projekta „Stronger voices for better choices“ iz Fondacije Ana i Vlade Divac.

Indeks participacije mladih razvila je Mreža omladinskih organizacija iz regiona Zapadnog Balkana i Turske (Mreža YHWBT) koja se sastoji od 68 organizacija civilnog društva i njen je cilj da obezbedi veću uključenost mladih na teritoriji celog Zapadnog Balkana i Turske. Mrežu, u okviru projekta „Stronger Voices for Better Choices“, koji podržava Evropska unija, koordiniraju Fondacija Ana i Vlade Divac iz Srbije u partnerstvu sa Partners Albania for Change and Development iz Albanije, Youth Alliance – Kruševo iz Severne Makedonije, NGO Prima iz Crne Gore, Community Volunteers Foundation (TOG) iz Turske, Institut za razvoj mladih Kult iz Bosne i Hercegovine, Democracy for Development s Kosova.

Sažetu verziju Indeksa participacije mladih za 2023. godinu na srpskom jeziku možete da pogledate OVDE.

Kompletan Indeksa participacije mladih za 2023. godinu na engleskom jeziku možete da pogledate OVDE.