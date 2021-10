Ilijani Berber je na redovnom godišnjem pregledu dojke dijagnostikovana promena u predkanceroznom stanju. Lečenje je u tom slučaju za Ilijanu bila „samo“ operacija.

„Od moje doktorke sam naučila da se jednom godišnje mora pregledati, jer svakako promena koja se desi u tom periodu, od jednog do drugog pregleda, biće mnogo bolja po vas nego da ste čekale. Znači – preživećete“, priča iz svoj iskustva Ilijana.

Njena priča bila je okosnica tribine Prevencija – Karcinom dojke moze biti izlečiv! koju je EU info point iz Novog Sada organizovao povodom oktobra – Međunarodnog meseca borbe protiv karcinoma dojke. Tokom javnih kampanja godinama slušamo podatke da svaka osma žena oboli od ove bolesti, da rak dojke čini vodeći uzrok obolovenja i umiranja od malignih bolesti u ženskoj populaciji širom sveta, da je to najčešći rak kod žena.

Još uvek ne postoji prevencija raka dojke u pravom smislu te reči, već samo detekcija karcinoma u pravom momentu, zato je važno redovno ići na preglede,

„Mlade žene, već sa 30 godina treba da krenu na ultrazvučne preglede, jednom godišnje, pa se dalje radi mamografija ili magnetna rezonanca. Kod nas se ne radi redovan skrining u dobi do 40 godina, tako da je pregled toj populaciji prepušten samim ženama“, rekla je dr Dragana Bodganović Stojanović, specijalistkinja radiologije, subspecijalistkinja onkologije.

I ultrazvuk i mamograf u domovima zdravlja, dostupni su svima uz preduslov da se pacijentkinja prvo javlja svom izabranom lekaru ili ginekologu, koji je upućuje na dalje preglede, zavisno od indikacija, životne dobi i prethodnih pregleda.

Novi Zakon o zdravstvenom osiguranju koji je stupio na snagu 2019. godine predviđa pozive, telefonom ili pismenim putem, žena na skrining, pa čak i kazne ukoliko se pacijentkinja tri puta uzastopno ne odazove pozivu. Međutim, prema rečima dr Maje Škrbić Lindh, specijalistkinje interne medicine, onkologije i onkološke zračne terapije, ova praksa nije još uvek zaživela.

“Dom zdravlja u Novom Sadu još od 2011. poziva žene na skrining, međutm pismeni pozivi, kao i kazne nisu nikada ni počeli, pandemija je zaustavila i to. Skrining mamografije radimo sa pacijentkinjama koje imamo u našoj bazi podataka, a ima ih oko 48.000, u dobi od 40 do 50 godina. Te 2019. pregledano je oko 4.500 žena, 2020. smo krenuli sa ambicijom da to bude veći broj, ali pregledano je oko 1.600 žena do marta kada smo stali, dok je ove godine pregledano samo oko 800 žena. Nas nema dovoljno, svi su angažovani u kovid centrima, tako da nemamo kapaciteta za mamografske preglede”, rekla je dr Škrbić.

Mnoge žene su, zato, prinuđene da plaćaju privatne preglede, što za neke građanke nije opcija pre svega zbog ekonomske situacije u kojoj žive. Rešenje bi bilo da privatna i državna praksa ne budu razdvojene, mišljenja je dr Bodganović Stojanović.

„Kao što je to slučaj u nekim drugim zemljana, pacijent bi trebalo da bira kod koga će da ide na pregled, a zdravstveni fond bi to trebalo da pokriva, da li deo ili ceo pregled, ali da pacijenti imaju tu mogućnost. Danas se to uglavnom pokriva dodatnim zdravstvenim osiguranjima. Postoji i momenat da su kod nas žene vrlo često lepo obučene, našminkane, sređene, a kada treba da se odvaja za zdravlje onda se postavlja pitanje cene“, kaže dr Bodganović Stojanović.

Iako je početak dijagnostikovanja bolesti kod Ilijane s početka priče, bio u privatnoj ordinaciji, nastavak lečenja je obavila u državnoj zdravstvenoj instituciji. Ona kaže da je privatna praksa za godišnje preglede bila njen izbor, ali da to ne mora tako da bude.

„Sve je moguće uraditi i u domovima zdravlja, ali se moramo pokrenuti, malo više potruditi, otići kod izabrnog lekara, tražiti upute… Možda naiđemo na neke prepreke, mora da se čeka nekoliko meseci ukoliko niste hitan slučaj, ali mislim da to nije prepreka i da je svakako bolje otići na pregled, nego ne otići uopšte“, savetuje Ilijana.

Rak dojke predstavlja vodeći maligni tumor u obolevanju i umiranju žena u Srbiji. Takođe, rak dojke je jedan od vodećih uzroka prevremene smrti kod žena u Srbiji i meren godinama izgubljenog života, karcinom dojke je na trećem mestu kao uzrok smrti kod žena starosti od 45. do 64. godine, posle cerebrovaskularnih bolesti i ishemijske bolesti srca. Kada se otkrije na vreme rak dojke je izlečiv u preko 90% slučajeva, jer su tada terapijske mogućnosti veće i lečenje efikasnije, čime se podiže kvalitet života obolelih žena.

Oktobar se, kao Međunarodni mesec borbe protiv raka dojke, obeležava širom sveta, kako bi se podigla svest o značaju prevencije, ranog otkrivanja i pravovremenog započinjanja lečenja osoba obolelih od karcinoma dojke.