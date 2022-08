Šef Odeljenja za saradnju Delegacije Evropske unije u Srbiji Nikola Bertolini, tokom drugog dana posete zapadnoj Srbiji, obišao je projekte koje Evropska unija podržava u opštinama Priboj i Prijepolje.

Bertolini se u Priboju sa predsednikom opštine Lazarom Rvovićem sastao u Slobodnoj zoni, u kojoj su uslovi za poslovanje i privlačenje investicija značajno unapređeni uz podršku Evropske unije tokom prethodnih godina. On je izrazio zadovoljstvo što je podrška EU u Priboju vidna i dodao da 65 procenta zakonodavstva Evropske unije ima direktan uticaj na lokalne samouprave pa bi one trebalo da imaju veću ulogu u procesu evropskih integracija.

“Mi radimo na tome da, kako se proces integracija odvija, sve više sredstava dođe do lokalnih samouprava, jer naša podrška može biti i značajno veća ako nacionalne i centralne vlasti unaprede kapacitete da apsorbuju fondove” rekao je Bertolini.

On je dodao da će ova sredstva biti još veća kada zemlja postane članica EU a da do tada lokalne samouprave treba da se pripreme za šta je prioritet je da se investira u ljude, i to posebno u mlade obrazovane ljude.

EU je sa više 480.000 evra podržala infrastrukurno opremanje Slobodne zone u Priboju, gde je rekonstruisana postojeća i izgrađena nova vodovodna i hidrantska mreža kako bi svi korisnici zone imali sigurno vodosnabdevanje tehničkom vodom i vodom za piće, a kompletno je renovirana i Upravna zgrada, na kojoj je zamenjen krov i sva stolarija.

„Zona je pokretač razvoja Priboja i danas ovde imamo 712 zaposlenih, ne računajući nemačkog investitora koji je napravio fabriku kapaciteta 400 ljudi. Pored zone, EU je kroz projekte podržala zapošljavanje, preduzetnike, žensko preduzetništvo, projekte prekogranične saradnje i zdravstvo što je sve preduslov da narod ovde ostane. Pomoć Evropske unije je vidljiva u Priboju i direktno utiče na kvalitet života”, rekao je predsednik opštine Lazar Rvović.

U Prijepolju, šef Odeljenja za saradnju Delegacije EU, nakon sastanka sa predsednikom opštine Vladimirom Babićem, obišao je park Narodnih heroja, koji će biti završen uz finansijsku podršku EU PRO Plus programa.

Bertolini je rekao da je integracija u Evropsku uniju proces koji uključuje sve građane i sve opštine, jer će baš oni prvi i osetiti korist ovog procesa.

„Tajna je u ulaganju u mlade ljude i njihove kapacitete, jezičke sposobnosti i veštine da se bave projektima i rade sa partnerima kao što je Evropska unija. Nadam se da će ulaganje u ljude biti u fokusu i nove vlade, ali i lokalnih samouprava jer je to jedini način da se dovede više investicija i unapredi život ljudi u opštinama”.

Bertolini je dodao da će sigurno ponovo posetiti Prijepolje i to kao turista, jer je ovo opština sa odličnim turističkim sadržajem i potencijalom.

„Veliki broj projekata je realizovan na teritoriji opštine, ali složili smo se da u budućnosti taj broj treba da bude još značajniji.” rekao je predsednik opštine Prijepolje Vladimir Babić dodavši da je projekat renoviranja Parka Narodnih heroja bitan za građane, a izrazio je i nadu da će u budućnosti biti nove podrške koja će omogućiti i nova radna mesta i bolji životni standard, a da realizacija svih projekata zavisi i od spremnosti opštine.

Nikola Bertolini se tokom posete sastao i sa predstavnicima Regionalne razvojne agencije „Zlatibor” koja uz EU realizuje niz projekata usmerenih na razvoj, konkurentost preduzeća i lokalnih samouprava, a u Prijepolju se sreo i sa predstavnicima Udruženja „Forum žena” koje svoje projekte usmerava na unapređenje i promovisanje rodne ravnopravnosti.