Poljoprivrednici koji se bave uzgojem žitarica, industrijskog bilja, voća, povrća, grožđa, mleka, mesa i jaja imaju priliku da nabave traktor uz pomoć bespovratnih sredstava Evropske unije. Novi konkurs za nabavku traktora kroz IPARD – Instrument pretpristupne pomoći za ruralni razvoj, program Evropske unije – počeo je juče, a trajaće do 22. aprila.

Snaga traktora čija se nabavka subvencioniše IPARD sredstava zavisi od sektora ulaganja i obima proizvodnje.

Ako se neko bavi voćarstvom i ima od dva do 10 hektara prijavljenih površina pod zasadom, moći će da nabavi traktor snage do 60 kW. Jači traktor, do 80 kW, moći će da nabavi ako ima veće površine, između 10 i 50 hektara.

Traktor može biti vrste T1 do T5 ili S1 do S5 u smislu posebnog propisa koji uređuje podelu motornih i priključnih vozila i tehničke uslove za vozila u saobraćaju na putevima i treba da ispunjava uslove u oblasti zaštite životne sredine uređene propisima EU u ovoj oblasti, a sa kojima su usklađeni propisi Srbije.

Pozivom su obezbeđena sredstva u visini od 1,35 milijardi dinara, u skladu sa Pravilnikom i posebnim propisom koji uređuje raspodelu podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, navodi se na sajtu Uprave za agrarna plaćanja, tela pri Ministarstvu poljoprivrede, koje je zaduženo za implementaciju IPARD programa u Srbiji.

Na istom sajtu možete pročitati kompletan tekst ovog poziva za nabavku traktora.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefon Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja: 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Evropska unija je donirala 230 miliona evra za poljoprivredu i bezbednost hrane u Srbiji od 2000. godine. Podizanje konkuretnosti, standarda bezbednosti hrane i čuvanja javnog zdravlja, poštovanje dobrobiti životinja i standarda zaštite životne sredine – glavni su pravci pomoći EU ovom sektoru. IPARD (Instrument pretpristupne pomoći za ruralni razvoj) jeste vodeći program u ovoj oblasti, u okviru kog je za Srbiju izdvojeno 175 miliona evra u periodu između 2014. i 2020. godine, uz još 55 miliona evra nacionalnog sufinansiranja, a namenjen je poljoprivrednim proizvođačima.

Pročitajte još:

IPARD – prilika za poljoprivrednice

Pouzdana mehanizacija – bolja berba