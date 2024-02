„Sve je lako kad znaš kako, a ja ne znam – zato sam došao da naučim“, rekao je 75-godišnji Budimir, jedan od prvih 60 polaznika obuke digitalne pismenosti za starije građane, koju sprovodi Delegacija Evropske unije u Srbiji, a u okviru kampanje „Sve je lako kad znaš kako“.

Njegova vršnjakinja Olga već se uveliko dopisuje s drugaricama preko Vibera i Fejsbuka, ali je odlučila da se prijavi za ovu radionicu kako bi lekarske preglede mogla da zakazuje na platformi e-zdravlje.

„Stvarno su mi pomogli ovi divni mladi ljudi da savladam kako da koristim telefon. Moja deca i unuci nemaju vremena, a i kada imaju – fali im strpljenja da mi objasne“, rekao je Nikola Rašić iz Novog Sada.

Kako starije osobe ne bi ostale van tokova koje digitalno doba svakodnevno donosi, Delegacija Evropske unije u Srbiji odlučila je da organizujebesplatne radionice digitalne pismenosti u 10 gradova u Srbiji – u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Novom Pazaru, Kraljevu, Leskovcu, Zaječaru, Vršcu, Somboru i Šapcu.

„Važno mi je da vam ovo kažem – ljudi koji su smislili internet, kompjuter, mobilni telefon, koji su smislili satelite uz koje je naša planeta postala ’globalno selo’ – nisu bili digitalno pismeni. Oni su svoje doktorate, tehničke proračune i te genijalne ideje – rukom pisali na papiru, kucali na pisaćim mašinama baš kao i vi. I koristili su indigo papir, kojeg se sigurno svi sećamo“, polaznike je podsetila Plamena Halačeva, zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji.

Ona je navela da statistika pokazuje da većina evropskih država postaje „starije društvo“, da je broj građana preko 60 godina značajno veći, kao i da se digitalizacija svakodnevnog života odvija gotovo neuhvatljivom brzinom.

„Godinama unazad, u džepovima ne držimo samo mobilni telefon – to su već odavno ozbiljni kompjuteri, moćne mašine koje nam mogu značajno unaprediti život. Već znate – naručiti lekove iz apoteke, namirnice iz samoposluge, proveriti vlasništvo u katastru, platiti račune bez odlaska u poštu ili banku, dobiti rezultate iz laboratorije, registrovati auto… to više ne znači sate čekanja u redovima i po šalterima – to je sada stvar nekoliko klikova na mobilnom telefonu. I to ćete na ovoj obuci savladati“, dodala je Halačeva.

Osim u Beogradu, radionica je održana u Novom Sadu, a planirana je do kraja februara i obuka u Nišu.

Obuke sprovodi Digital Communications Institute, a svi koji se prijave do 14. februara imaće priliku da savladaju digitalne veštine i da komuniciraju mejlom i Viberom, kao i da koriste neke od usluga e-Uprave.

O kampanji:

Delegacija Evropske unije u Srbiji pokrenula je kampanju za podizanje svesti na temu unapređenja digitalnih veština starijih građana Srbije, sa ciljem da ovladaju osnovnim znanjima koja će im olakšati komunikaciju i korišćenje digitalnih usluga, komunikacija i ostalih digitalnih resursa.

Kampanju čine dve paralelne aktivnosti – podizanja svesti javnosti (kroz TV spotove i bilborde) i organizacija edukativnih radionica, namenjenih starijim sugrađanima. Radionice će se održavati u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, kao i nekoliko drugih gradova širom Srbije, od februara do juna ove godine.

Prijave za radionice traju do 14. februara.

