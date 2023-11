Francuski institut u Nišu i EU info kutak Niš vas pozivaju na radionicu fotografije, u subotu 25. novembra, u prostorijama Instituta na 4. spratu, u trajanju od 11 do 15 časova. Radionicu će voditi fotograf Saša Đorđević. Foto radionica se održava u okviru Digitalnog novembra, meseca, koji je posvećen razvoju digitalnih veština i znanja, i biće jedinstvena prilika da mladi polaznici nauče osnove fotografisanja mobilnim telefonom.

Sa razvojem tehnologije i pristupačnošću pametnih telefona, digitalna fotografija je postala deo naše svakodnevnice, a popularnost društvenih mreža fotografiju je načinila dostupnim i sveprisutnim medijem svih generacija. Digitalna fotografija nastala pametnim telefonom može biti informativna, ali i više od toga, ona može imati estetske domete fotografske umetnosti. Na koji način je moguće upotrebljavati kameru svog pametnog telefona i dobijati najbolje rezultate mogu da nauče svi oni koji se prijave za ovu radionicu.

Prijava na radionicu je jednostavna i nalazi se na ovom LINKU.

Agenda:

11-13h: Kreativna upotreba pametnih telefona u fotografiji (radionica sa teorijskim i praktičnim delom);

13-13.30h: Pauza;

13.30-15h: Fotografisanje na terenu; Praktični rad obrade fotografije;

O predavaču:

Saša Đorđević je fotograf koji živi i radi u Nišu.

Od 2010. do danas osnivač i predsednik upravnog odbora udruženja Medijski istraživački centar. Stalni foto novinar agencije Beta iz Beograda od 2007. do danas. Honorarni saradnik u svojstvu fotoreportera i video snimatelja agencije France-Presse iz Pariza od 2004. do danas. Angažovan od 2014. do danas na poziciji on-call fotografa od strane UNOPS-a u realizaciji projekata u Srbiji.

Tokom 2006. urednik fotografije u dnevnom listu Naše a od 1996. do 2005. urednik fotografije u dnevnom listu Narodne novine iz Niša.

Od 2003. godine predavač foto žurnalizma u školi kreativne fotografije i u multimedijalnoj školi Medija i reform centra iz Niša. Od 2012. Do 2016. osoba za podršku organizacije Handicap International na projektu „Zagovarači zabrane“. Tokom 2014 predavač na temu „Uloga medija u procesu zagovaranja“ tokom radionica u organizaciji Handicap international u Vijetnamu. Organizator i učesnik više foto izložbi i foto kolonija.