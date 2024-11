Evropska kuća Niš, uz podršku Cineuropa portala za filmsku umetnost, i ove godine organizuje prateće događaje u okviru Festivala evropskog filma. Predavanje i radionica iz oblasti animacije prva je od tri koje će tokom novembra i decembra biti održane u Evropskoj kući Niš. Radionica na temu pisanja scenarija i režije animiranog filma održače se u subotu 16. novembra sa početkom u 13 časova u Evropskoj kući Niš (Vožda Karađorđa 5). Radionicu će voditi Vojin Vasović iz To Blink Animation.

Prijave za učešće su na ovom linku.

Radionica je besplatna i namenjena mladim autorima i filmskim profesionalcima koji razvijaju animirani projekat sa ciljem unapređenja znanja i veština neophodnih za razvoj animacijske industrije u povoju. Predavanje i radionica na temu pisanja, razvoja priče i režije omogućiće praktična znanja o tome kako napisati sinopis i scenario, kao i rediteljsku eksplikaciju za animirani film/seriju. Vreme trajanja predavanja i radionice je 2 sata.

To Blink Animation je studio za proizvodnju kratkometražnih i dugometražnih animiranih filmova. Studio je otvoren 2010. godine i od svog početka usmeren je na stvaranje originalnih priča i kreiranje upečatljivog animacijskog sadržaja. Vizija studija je da podstakne publiku na lični rast i izbriše starosne granice, verujući da animacija na podjednak način može dotakne sva srca. Filmovi To Blink Animation studija su do sada imali preko 200 festivalskih prikazivanja i osvojili više od 90 internacionalnih nagrada, kao i distribuciju na kanalima HBO, ShotTV za baltičke teritorije i SuperChannel na teritoriji Kanade.

Tim To Blink Animation-a veruje u kontinuiranu edukaciju i posvećen je promociji animacije iz Srbije, kao i unapređenju animirane industrije. Jedna od glavnih misija je da osnaži sektor animacije i pruži adekvatnu podršku mladim autorima. 2022. godine studio je započeo realizaciju projekta „Radionice animacije za srednjoškolce „AniMate“, namenjen učenicima smera za scensku i audiovizuelnu umetnost. Ove godine će radionice po treći put biti održane u gimnazijama širom Srbije. 2022. i 2023. godine studio je organizovao WritersLab – masterclass predavanja i radionice za scenariste animiranih projekata sa renomiranim skript doktorom iz Velike Britanije, Filom Parkerom.

O predavaču

Vojin Vasović filmski je i pozorišni reditelj. Završio je Master studije u “Centru za studije drame i pozorišta” Univerziteta u Torontu i osnovne studije TV režije na katedri “Sava Mrmak” Akademije Umetnosti u Beogradu. Radi aktivno na filmu i u pozorištu od 2002.godine. Član je “Udruženja filmskih umetnika Srbije” i “Udruženja filmskih animatora Srbije”.

Dobitnik je mnogih nagrada za režiju, scenski pokret i dizajn svetla (“Poseta stare dame”, “Me, myself and I”, “Senka o meni”, itd). Režirao je preko 40 pozorišnih predstava u Srbiji i Kanadi. Njegovi filmovi (“Dašak”, “Grupni portret s leđa”, “Svakih pet minuta”), bili su uvršteni u selekciju mnogih internacionalnih festivala na kojim a su osvojili preko sedamdeset nagrada. Piše scenarija, drame i radio drame, koje je producirao Radio Beograd (“Ja hodu u raj”, “Sujeverna priča”, “Šta sanjaju slonovi”, itd). Bio je učesnik Berlinale Talents kampusa u okviru filmskog festivala u Berlinu 2012. i Cinema City Talents u okviru Cinema City festivala u Novom Sadu 2014.

Producent je i reditelj To Blink Animation studija, filmske kuće koja je bazirana u Kragujevcu i Torontu; umetnički je direktor i reditelj trupe Ars Mechanica, eksperimentalne trupe koja uspešno izvodi predstave u Evropi i Kanadi. Umetnički je direktor privatnog investicionog fonda za animirani film Animond. Od 2017. predaje filmsku režiju i režiju animiranog filma na Akademiji Umetnosti u Beogradu.