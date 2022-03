Evropska komisija je danas predložila nacrt plana kojim bi Evropa postala nezavisna od ruskih fosilnih goriva značajno pre 2030. godine, počevši od gasa, u svetlu ruske invazije na Ukrajinu.

Ovaj plan takođe navodi niz mera za odgovor na rastuće cene energije u Evropi i za popunu zaliha gasa za sledeću zimu. Evropa se već nekoliko meseci suočava sa povećanim cenama energije, ali sada neizvesnost u snabdevanju pogoršava problem. REPowerEU će nastojati da diversifikuje snabdevanje gasom, ubrza uvođenje obnovljivih gasova i zameni gas u grejanju i proizvodnji električne energije. Ovo može smanjiti potražnju EU za ruskim gasom za dve trećine pre kraja godine.

Predsednica Komisije Ursula fon der Lajen rekla je: „Moramo postati nezavisni od ruske nafte, uglja i gasa. Jednostavno se ne možemo osloniti na dobavljača koji nam eksplicitno preti. Moramo da delujemo sada da bismo ublažili uticaj rastućih cena energije, diverzifikovali naše snabdevanje gasom za sledeću zimu i ubrzali tranziciju na čistu energiju. Što brže pređemo na obnovljive izvore energije i vodonik, u kombinaciji sa većom energetskom efikasnošću, brže ćemo biti istinski nezavisni i ovladati našim energetskim sistemom. Kasnije ove nedelje ću razgovarati o idejama Komisije sa evropskim liderima u Versaju, a zatim ću raditi na njihovom brzom sprovođenju sa svojim timom.

Izvršni potpredsednik za Evropski zeleni dogovor, Frans Timermans, rekao je: „Vreme je da se pozabavimo našim slabostima i brzo postanemo nezavisniji u našim energetskim izborima. Moramo brzinom munje da prihvatimo obnovljive izvore energije. Oni su jeftin, čist i potencijalno beskonačan izvor energije i umesto da finansiraju industriju fosilnih goriva negde drugde, oni stvaraju radna mesta ovde. Putinov rat u Ukrajini pokazuje hitnost ubrzanja naše tranzicije na čistu energiju.

Komesar za energetiku, Kadri Simson, rekala je: „Ruska invazija na Ukrajinu pogoršala je situaciju bezbednosti snabdevanja i podigla cene energije na nivo bez presedana. Za preostale nedelje ove zime Evropa ima dovoljne količine gasa, ali moramo hitno da dopunimo rezerve za sledeću godinu. Komisija će stoga predložiti da do 1. oktobra skladišta gasa u EU budu popunjena do najmanje 90%. Takođe smo naveli regulaciju cena, državnu pomoć i poreske mere kako bismo zaštitili evropska domaćinstva i preduzeća od uticaja izuzetno visokih cena.

Hitne mere o cenama energije i skladištenju gasa

„Paket mera za cene energije“ Komisije iz oktobra prošle godine pomogao je državama članicama da ublaže uticaj visokih cena na ugrožene potrošače i ostaje važan okvir za nacionalne mere. Danas, Komisija daje državama članicama dodatne smernice, potvrđujući mogućnost regulisanja cena u izuzetnim okolnostima, i utvrđuje kako države članice mogu da preraspodele prihode od visokih profita energetskog sektora i trgovine emisijama potrošačima.

Pravila EU o državnoj pomoći takođe nude državama članicama opcije da pruže kratkoročnu pomoć kompanijama pogođenim visokim cenama energije i pomažu u smanjenju njihove izloženosti promenljivosti cena energije u srednjoročnom i dugoročnom periodu. Nakon konsultacija o ciljanim amandmanima na Smernice za državnu pomoć sistema trgovanja emisijama, Komisija će se takođe konsultovati sa državama članicama o potrebama i obimu novog Privremenog kriznog okvira državne pomoći za dodelu pomoći kompanijama koje su pogođene krizom, posebno onima koje se suočavaju sa visokim troškovima energije.

Komisija namerava da do aprila predstavi zakonski predlog koji zahteva da podzemna skladišta gasa širom EU bude popunjena do najmanje 90% svog kapaciteta do 1. oktobra svake godine. Predlog bi podrazumevao praćenje i održavanje nivoa popunjenosti i izgradnju solidarnosti između država članica. Komisija nastavlja istraživanje tržišta gasa kao odgovor na zabrinutost o potencijalnom narušavanju konkurencije od strane operatera, posebno Gasproma.

Da bi se pozabavila naglom porastom cena energije, Komisija će razmotriti sve moguće opcije za hitne mere kako bi se ograničio efekat zaraze cena gasa na cene električne energije, kao što su privremena ograničenja cena. Takođe će proceniti opcije za optimizaciju dizajna tržišta električne energije uzimajući u obzir konačni izveštaj Agencije EU za saradnju energetskih regulatora (ACER) i druge doprinose o prednostima i nedostacima alternativnih mehanizama za određivanje cena kako bi električna energija bila pristupačna, bez ometanja snabdevanja i dalje ulaganje u zelenu tranziciju.

