Filmovi imaju neverovatnu moć́ prenošenja poruka i emocija, a takođe nam omogućavaju da razmišljamo, postavljamo pitanja i podstičemo kritičko razmišljanje. Građani, mladi, aktivisti za zaštitu životne sredine okupilo se u EU info centru na projekciji dokumentarnog filma – Once you Know i diskusiji o klimatskim promenama.

Ambasador EU u Srbiji, Emanuele Žiofre pozdravio je prisutne i istakao da je film koji se prikazuje briljantno i provokativno umetničko delo, priznato širom sveta. Sada kada znaš je film koji vodi gledaoce preko ponora sveta na ivici kolapsa izazvanog klimom, kroz priču o nauci i klimi, kao i građanskoj neposlušnosti.

„Želeli smo da prikažemo baš ovaj film povodom ovogodišnje Evropske nedelje zelene diplomatije, u okviru koje smo organizovali različite aktivnosti namenjene svim građanima – razgovore sa studentima o klimatskoj budućnosti, uticaju klime i zagađenja vazduha u Valjevu, panel diskusije o održivim incijativama i zelenim politikama na Eko sajmu u Novom Sadu – a očekuje nas Climate Talks koji se realizuje sa Vladom i zainteresovanim stranama, neposredno pre COP-a 28, koji se održava 24. novembra. Za borbu protiv klimatskih promena potrebno je uključiti građane, neophodna je posvećenost i solidarnost“, naglasio je Žiofre.

Sada kada znaš je nagrađivani francuski dokumentarac koji govori o klimatskim promenama i nudi jedinstvenu perspektivu, i ličnu i univerzalnu, koja (re)kontekstualizuje klimatske promene ne kao nešto što se približava, već kao nešto što je već ovde i prikazuje kako možemo da živimo u novoj paradigmi. U filmu se pojavljuju i Žan Mark Jankoviki, ekspert za energetiku i klimu; Ričard Hajnberg, viši saradnik, Post-Carbon Institute; Salemul Huk, IPCC ekspert za adaptaciju i savetnik za pregovore o klimi i Suzan Mozer, IPCC ekspertkinja za klimatsku otpornost i komunikaciju.

„Posvetio sam ovaj film novoj generaciji mladih ljudi, jer smatram da je od suštinske važnosti dati mladima primere konstruktivnih i humanističkih načina da se uključe u ono što će biti borba baš njihove generacije“, rekao je tvorac filma Emanuel Kapelin.

Pored projekcije filma, održana je i diskusija na teme koje se obrađuju u filmu koju je moderirala Ivana Jovčić iz Centra za unapređenje životne sredine. Istaknuto je kako polovina građana ne veruje u klimatske promene, ali da se iz godine u godinu povećava broj onih koji recikliraju. Pokrenulo se i pitanje energetske efikasnosti i svi prisutni su se složili da je najjeftinija ona energija koja se ne potroši i da postoje različiti načini na koje možemo da utičemo na ovaj problem, barem kada je u pitanju potrošnja na pojedinačnom nivou. Nezaobilazna tema je i uticaj životne sredine na zdravlje, a okupljeni su podelili svoja iskustva i primere dobre prakse prevencije.

„Čistija energija za bolju budućnost“ je inovativna i kreativna kampanja osmišljena da proslavi Nedelju zelene diplomatije 2023 u Srbiji. Cilj kampanje je uključivanje javnosti, kreatora politika, umetnika i aktivista za zaštitu životne sredine u zajedničke napore podizanja svesti o klimatskim promenama, njihovom uticaju na Srbiju i akcijama koje su potrebne za ublažavanje tih promena. Kroz kombinaciju panel diskusija, umetnosti i radionica, događaji će inspirisati i mobilisati učesnike da preduzmu značajne korake ka održivoj budućnosti.